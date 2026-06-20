La lesión de Raphinha asusta a Brasil y Ancelotti

El delantero del Barcelona se tuvo que retirar lesionado al filo de la primera parte del encuentro de la Canarinha ante Haití. El técnico italiano comentó que no sabía nada sobre el alcance de la dolencia para horas después, la CBF, confirmar que el ariete ya estaba con "tratamiento"

Raphinha y su lesión fueron la noticia negativa del triunfo de Brasil ante Haití por 3-0 en la pasada madrugada. Brasil se impuso con claridad en una gran primera parte que vio como Cunha hacía dos goles y con Vinicius haciendo el tercero. Antes de que llegase el gol del delantero del Real Madrid, Raphinha se tuvo que retirar del terreno de juego con molestias en la parte posterior de su muslo derecho.

Tras el encuentro, en Brasil solo se deseaba que la lesión de Raphinha fuese algo menor por tratarse de un jugador fundamental en el sistema de Ancelotti. El propio técnico italiano fue cuestionado sobre la dolencia de Raphinha y confesó que aún desconocía el alcance de la misma a falta de que lo evaluasen a las pocas horas: "A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva".

Se confirma la lesión de Raphinha en Brasil

Horas después de estas declaraciones de Ancelotti, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), informaba sobre el alcance de la lesión de Raphina y dentro de la gravedad que supone perder a un jugador decisivo como el delantero del Barcelona, la alarma se rebajó en cierto modo.

En una escueta nota, la federación brasileña informó del siguiente modo de la dolencia de Raphinha: "El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado".

La importancia de Raphinha en Brasil, confirmada por Vinicius

A pesar de ser rivales en sus clubes con Barcelona y Real Madrid, Vinicius sabe que Raphinha es clave en Brasil y tras el triunfo ante Haití mostró su deseo porque el delantero se recuperase cuanto antes para seguir siendo parte de la pelea por el sexto Mundial de la Canarinha: "Sufrir una lesión siempre es muy complicado y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros y que ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo".

Neymar pone la noticia positiva en Brasil

Parece que el destino ha querido que a Brasil se le de una de cal y otra de arena. Tras conocerse la lesión de Raphinha, el propio Ancelotti confirmaba en rueda de prensa que otra de las grandes estrellas de Brasil como es Neymar, podrá estar en el partido ante Escocia.

Recordemos que Neymar fue una de las grandes incógnitas de la lista de Ancelotti de cara a este Mundial 2026 y que tras confirmarse su inclusión, el futbolista del Santos ha estado lesionado y entrenando al margen hasta hace pocos días cuando se incorporó a las sesiones con el resto del grupo. Ancelotti confirmó que el ex de Barcelona o PSG podrá estar ante el decisivo encuentro ante Escocia que podría darle el liderato a los cariocas: "Sí, va a estar disponible para el partido contra Escocia".