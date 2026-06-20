Resultados y clasificación del grupo C tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Brasil y Marruecos aceleran con Escocia al acecho

La segunda jornada del grupo C deparó los primeros triunfos de Brasil y Marruecos. Además, Haití firmó su eliminación tras dos derrotas consecutivas. El primer puesto se decidirá en la última jornada

El grupo C del Mundial 2026 está que arde después de la disputa de la segunda jornada. En la madrugada de este sábado se disputaron los dos partidos correspondientes a la segunda jornada que enfrentaron a Brasil ante Haití y a Marruecos ante Escocia. Con los resultados que se han dado en esta segunda jornada del grupo C, el primer puesto podría recaer en tres de las cuatro selecciones que lo conforman.

Resultados de la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026

Brasil se impuso a Haití con claridad para firmar su primer triunfo de este Mundial 2026. Por otro lado, en un ajustado encuentro, Marruecos se llevó los tres puntos ante Escocia. Con estos resultados, todo está por decidir en una última jornada que podría acabar con los de Ancelotti, uno de los favoritos, en tercera posición del grupo.

Brasil se quita la presión ante Haití y mira con miedo la lesión de Raphinha

Brasil goleó este viernes por 3-0 a Haití con doblete de Matheus Cunha y mucho protagonismo de Vinícius Júnior, autor del tercero de una Canarinha que recupera sensaciones tras su decepcionante debut frente a Marruecos. Lo peor fue la retirada del terreno de juego por lesión de Raphinha al filo del descanso.

Marruecos hace gala de una gran efectividad con Saibari como protagonista para tumbar a Escocia

Marruecos venció este viernes por 0-1 a Escocia en el Gillette Stadium de la sede de Boston, en un partido de más a menos en el que resolvió un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos. Escocia reclamó un penalti en el segundo tiempo pero el colegiado no lo terminó decretando.

Clasificación actualizada del grupo C tras la segunda jornada del Mundial

El grupo C del Mundial es una auténtica lotería de cara a su última jornada. Lo único que hay confirmado es que Haití es el segundo país eliminado de este Mundial 2026. Por lo demás, a la última jornada llega Brasil como líder con cuatro puntos y con una diferencia de goles de +3. Por detrás le sigue Marruecos con los mismos puntos pero con +1 y en la tercera plaza Escocia.

En la última jornada se medirá Brasil ante Escocia por lo que todo dependerá de lo que pase entre Marruecos y Haití. Si nos atenemos al nivel de estas dos selecciones, Marruecos debería llevarse los tres puntos y en el número de goles que le marque a Haití puede estar la clave. Si Marruecos gana por cuatro goles de diferencia, habría que ver qué resultado tiene Brasil. En caso de que la Canarinha empate o pierda ante Escocia, podría terminar segunda o tercera en el grupo C. Con cuatro puntos, Brasil no debería tener problemas para clasificarse como una de las ocho mejores terceras de los 12 grupos del Mundial.