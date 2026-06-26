Túnez 1-3 Países Bajos: Los neerlandeses asustan y ya esperan a Marruecos en dieciseisavos del Mundial

Los neerlandeses certifican su pase a dieciseisavos del Mundial 2026 como primera de grupo, por el que se medirán a Marruecos en el primer choque eliminatorio, mientras que Túnez cayó nuevamente derrotada y queda fuera de la copa del mundo

Los partidos de fase de grupos han llegado a su fin para el Grupo F, en el que una nueva victoria Países Bajos les mete en los dieciseisavos de final como primera de grupo. Los neerlandeses han derrotado a Túnez, quién ya llegaba eliminada después de sus dos derrotas anteriores, y avanzarán a la siguiente ronda con un camino a priori más sencillo que el de Japón, que también clasifica aunque en la segunda plaza.

Sin embargo, el país que dirige Ronald Koeman se enfrentará a Marruecos en su próximo partido, que ya será eliminatorio para seguir avanzando en un cuadro que cada vez queda más definido. Por su parte, Túnez llegaba sin mucho que hacer, por lo que esta derrota por 1-3 ya no supone nada para una selección que ya se había despedido del Mundial 2026.

Países Bajos también se impone a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial

Los neerlandeses llegaban a esta cita como claros favoritos ante un Túnez que ya estaba eliminado, y no tardaron mucho tiempo en demostrar su superioridad En tan sólo tres minutos abrieron el marcador con un gol en propia de Ellyes Skhiri tras un gran centro de Denzel Dumfries. Un primer golpe inicial del que ya no se repusieron, y en el minuto siete llegó un nuevo tanto para los 'naranjas', esta vez de Brian Brobbey tras una gran acción conjunta de Tijjani Reinders y Virgil Van Dijk.

Con una superioridad tan notable antes de llegar a los diez minutos de partido, Países Bajos disminuyó la presión, aunque seguían dominando el juego en Kansas City. En el segundo tiempo, Túnez abrió su marcador gracias a un gran cabezazo de Hazem Mastouri aprovechando el balón parado, que recortaba distancias. Pero los de Koeman enseguida volvieron a coger las riendas y en el 62 Jan Van Hecke remató con otro cabezazo para poner el 1-3 definitivo. De esta forma, los neerlandeses se enfrentaran a Marruecos en el próximo partido, ya eliminatorio.

Japón y Suecia, las otras clasificadas del Grupo F del Mundial

Junto a Países Bajos, dos selecciones más de su grupo han logrado un billete. De forma totalmente confirmada, Japón pasa a la siguiente ronda como segunda de grupo, lo que le supondrá enfrentarse a Brasil en el próximo choque. Además, Suecia tiene prácticamente asegurada su clasificación como una de las mejores terceras con 4 puntos en su casillero y una diferencia de goles que les coloca por encima de los países empatados a puntos. Hay que recordar que esta edición, al ser la más grande de la historia, cambió sus normas y permite la clasificación de los ocho mejores terceros.

Clasificación definitiva del Grupo F de Países Bajos del Mundial 2026

Ficha técnica

1. Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Amine (m.68, Mortadha Ben Ouannes); Ellyes Skhiri, Rani Khedira (m.68, Mohamed Mahmoud); Anis Slimane (m.68, Elias Achouri), Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi (m.75, Firas Chaouat) y Hazem Mastouri (m.90, Sebastian Tounekti).

Seleccionador: Hervé Renard.

3. Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong (m.72, Crysencio Summerville), Tijjani Reijnders (m.72, Teun Koopmeiners); Donyell Malen (m.72, Justin Kluivert), Brian Brobbey (m.77, Memphis Depay) y Cody Gakpo (m.84, Noa Lang).

Seleccionador: Ronald Koeman.

Goles: 0-1: m.3, Ellyes Skhiri (en propia portería). 0-2: m.7, Brian Brobbey. 1-2: m.54, Hazem Mastouri. 1-3: m.62, Jan Van Hecke.