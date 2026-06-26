Noruega - Francia: alineaciones posibles, horario, y dónde ver en TV el partido de la jornada 3 del Grupo I en el Mundial

Noruega y Francia se enfrentan este viernes en un partido que decidirá quién se quedará como líder del Grupo I. Con ambas ya clasificadas, las dos estrellas serán claves en el encuentro, Haaland y Mbappé

Noruega y Francia juegan este viernes un encuentro no tan importante porque ambas selecciones llegan con victorias en todos sus enfrentamientos y aseguran su presencia en la siguiente ronda, aunque todavía queda por elegir quién de las dos pasará como líder a la siguiente fase.

Veremos a dos estrellas que son importantes para el fútbol enfrentarse entre ellas como son Haaland y Kylian Mbappé. Ellos dos han sido importantes para sus grupos y gracias a ellos suman 6 puntos en las dos primeras jornadas.

Actualmente Francia es la que lidera el grupo por la diferencia de goles. Tuvieron una victoria de 3-1 en su primer encuentro contra Senegal y después un 3-0 contra Irak. En este último Mbappe fue una figura importante debido a su doblete, el cual confirmó el pase de los franceses a la fase eliminatoria. Francia es el 'temor' para todos los equipos ya que todos hablan de la enorme calidad de su plantilla. Deschamps cuenta también con grandes nombres como Mbappé, Dembélé, Olise, Doué o Barcola quienes son muy buenos en lo ofensivo, además respaldados por grandes defensas como Koundé, Upamecano, Saliba y Theo Hernández.

Noruega sin embargo ha sorprendido. La selección goleó a Irak con un 4-1 en su primer partido y después contra Senegal al que ganaron con un 3-2. Estos resultados han confirmado que el conjunto escandinavo es una selección mucho más completa de lo que se podía pensar hace unos años. Tienen jugadores que tienen importancia como Haaland, el jugador que apunta por pelear por el título de máximo goleador tras haber marcado 4 goles entre la primera y la segunda jornada; Martin Odegaard, el centrocampista del Arsenal; Alexander Sorloth o Antonio Nusa.

El partido será en el Gillette Stadium de Foxborough en Boston. Francia necesitaría un empate solo para mantener su liderato en el grupo y Noruega tendría que ganar sí o sí a los campeones del mundo en 2018 si quiere quedar en primera posición.

Horario

El partido de la jornada 3 del Grupo I se jugará sobre las 21:00 horas del viernes 26 de junio.

Dónde ver en TV y online

Se podrá ver el partido a través de DAZN, la plataforma que ofrece todo el Mundial y por la 1 de TVE y RTVE Play. Desde estas se podrá ver el minuto a minuto y la cobertura en directo.

Alineaciones posibles

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg, Nusa; Sørloth y Haaland.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé.