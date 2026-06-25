Manzambi: de promesa a estrella del Mundial con Suiza

Johan Manzambi ha pasado de ser una promesa desconocida a la revelación del Mundial que aumentará hasta el doble su valor en el mercado

Johan Manzambino no siempre ha sido esta joven estrella con un valor de 50 millones de euros. Antes del Mundial, uno de los espacios donde se abren puertas y se conocen a nuevos talentos, solo era un ginebrino que empezó su camino en el fútbol en la cantera del Servette hasta que con 17 años cogió camino al Fribulgo, Alemanía.

Ahora sí, vive un momento destacable en la historia de su carrera, al ser nombrado el 'mejor jugador jóven' en la Eurocopa League después de que su equipo estuviera en la final y fuera la primera vez en la historia. Además, en la temporada 25-26 firmó 47 partidos donde metió siete goles y nueve asistencias. Estas cifras son el espejo de como ha ido creciendo en el juego ofensivo del equipo.

Si os acordáis de Paul Pogba y veis jugar a Manzambino podemos ver que tienen matices similares. Es un centrocampista que tiene un gran despliegue físico y que es capaz de jugar en distintas posiciones sobre el terreno de juego. Es un magnifico conductor del balón y esto le permite romper líneas con facilidad, además su zancada le ayuda cuando tiene que defender.

Manzambi se da a notar

En este Mundial se ha hecho de notar con Suiza. Ya tiene tres goles en lo que vamos de campeonato. Dos de ellos lo logro frente a Bosnia, donde necesitó menos de 20 minutos. En cuanto pisó el campo tenía claro lo que quería hacer. Primero se fue para el área para cerrar una jugada rápida con un remate que fue el que abrió el marcador. El segundo fue con un balón que encontró suelto en el área y aprovecho el desorden de la defensa para conseguir su doblete.

El tercer gol lo consiguió jugando contra Canadá. Este partido era importante para Suiza ya que se jugaba el primer puesto. Fue una jugada rápida donde Manzambi apareció sin que nadie lo viera y pegó un disparo muy decisivo haciéndose imposible da parar para el portero de Canadá Máxime Crepeau.

Si de aquí a que termine el Mundial 2026, Manzambi sigue progresando, no sería extraño que el valor de su precio en el mercado pueda doblarse. El jugador tiene un perfil que es muy buscado en los entrenadores y si a eso le añadimos que es joven y puede mejorar..., el interés que genera resulta mas significante y claro.