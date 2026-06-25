Olmo advierte que la segunda estrella va para España

Dani Olmo crece en el Mundial 2026 con España, ganando peso a base de paciencia y momentos decisivos. Asume su rol de entrar y ser clave cuando el partido lo pide, mientras el equipo se afianza, gana confianza y mira sin miedo a pelear por todo, con la segunda estrella como objetivo y con Lamine como una de las estrellas de España

Dani Olmo vive un momento importante en este Mundial 2026, donde su presencia en la Selección Española va ganando peso partido a partido. No solo por su calidad en el campo, sino por una trayectoria que ya empieza a tener un patrón casi reconocible: entrar, esperar su momento y acabar siendo decisivo.

En la Eurocopa Sub-21 de 2019 empezó como suplente y terminó celebrando el título. En la Eurocopa de 2024 volvió a repetir guion: entró en la fase decisiva del torneo y acabó firmando actuaciones determinantes, con goles y asistencias clave que empujaron a España hasta el título. Incluso en este Mundial, su rol ha vuelto a ser el de jugador que aparece desde la gestión del grupo para impactar cuando más importa.

Él mismo asume ese papel con naturalidad y sin frustración: vive acostumbrado a tener que ganarse el sitio y entiende que su valor está en aprovechar las oportunidades. Esto explica lo que dice cuando se le plantea si puede repetirse la historia: no hay obsesión, pero sí confianza en que el patrón puede volver a repetirse si el equipo lo necesita.

El centrocampista del FC Barcelona incluso se ha detenido a comentar con naturalidad el titular que le dedicó el AS, “Un ángel llamado Olmo”, una etiqueta que le hace sonreír, pero que baja la intensidad con calma porque no se ve como salvador, sino como un jugador más dentro de un equipo que va creciendo poco a poco.

La intención del jugador no fue inmediata, explica, pero reconoce que evoluciona partido a partido al igual que el equipo encontrando mejores sensaciones a medida que se adapta al ritmo de la competición.

Dani Olmo aporta una visión muy personal del juego que explica por qué encaja tan bien en este grupo. Cuando no está sobre el campo, su lectura se centra en entender los espacios, detectar dónde puede aparecer ventaja y anticipar cómo se va a mover el partido. No es solo intuición: es una forma de pensar el fútbol que ha ido puliendo desde joven y que le permite influir incluso antes de tocar el balón. Esa capacidad de análisis la ha ido construyendo con los años, entre el trabajo formativo y la influencia de entrenadores que han marcado su carrera, pero también con la experiencia de entender cuándo acelerar, cuándo fijar a los rivales y cuándo aparecer entre líneas. Sabe que en España esto es una ventaja.

“Es la hora de la segunda estrella”

Hemos podido ver que toda la selección española tiene la confianza de ganar el Mundial 2026, y Olmo no iba a ser menos. Él además de decir que la segunda estrella llega este año, asegura que el equipo lo tiene todo para competir por lo más alto: talento, ambiente y una base humana sólida que sostiene el proyecto.

Este pensamiento es un impulso día a día para ellos. Ahora mismo el contexto es claro: el equipo se siente fuerte, con recursos y con la certeza de que su destino está en sus propias manos.

Por eso la ambición tiene que dejarse a un lado y mirar la realidad porque la segunda estrella ya no se percibe como una meta lejana, sino como un objetivo que empieza a asomar, cada vez más cercano y más tangible, y esto solo se consigue si lo dan todo y confían los unos en los otros dejando atrás las hablas sobre ellos.

Una mirada vale más que una palabra

En el día a día de la Selección Española, entre Olmo y Lamine todo parece sencillo dentro del campo. No es una conexión trabajada a base de órdenes o sistemas rígidos, sino de convivencia, repeticiones y lectura compartida del juego. El propio Olmo reconoce que apenas necesitan hablar para entenderse: el contexto y la mirada suelen ser suficientes para decidir si tocar, acelerar o dejar espacio.

Cuando Lamine recibe abierto, Olmo tiende a ofrecer apoyo corto para dar continuidad o generar paredes rápidas; cuando el extremo decide encarar, el centrocampista se aleja para liberar su uno contra uno. Es una coordinación casi automática que no solo mejora el ataque, sino que también ordena al equipo en la fase ofensiva.

Pero más allá de lo puramente táctico, Olmo deja ver un grupo muy unido en lo personal. En el vestuario no todo gira en torno al fútbol: también hay conversaciones del día a día, bromas y una convivencia muy natural entre jugadores jóvenes que llevan tiempo compartiendo experiencias importantes juntos.

Esa buena relación fuera del campo, según el centrocampista, es una de las claves de todo. Porque cuando existe confianza y buen ambiente, las conexiones dentro del terreno de juego salen mucho más fáciles, casi sin necesidad de pensarlas.

Cuando le preguntan por el nivel de Lamine en comparación con los grandes nombres del fútbol actual, Olmo responde sin rodeos, pero con naturalidad. Para él, no hace falta entrar en debates ni comparaciones constantes.

Habla de un jugador que ya compite de tú a tú con los mejores, no por lo que se diga fuera, sino por lo que muestra en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Esa regularidad y ese descaro le han convertido en una pieza diferencial.