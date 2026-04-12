Pogba reaparece tras cuatro meses y mantiene el hambre de fútbol tras su larga ausencia: "Con el tiempo volveré a mi mejor nivel"

Pogba reaparece con el Mónaco tras meses de inactividad y mantiene su confianza en recuperar su mejor nivel

El regreso de Paul Pogba a los terrenos de juego dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada en Francia. Tras más de cuatro meses apartado por problemas físicos, el centrocampista volvió a tener minutos con el AS Monaco, en un partido complicado que terminó con una dura derrota por 4-1 ante el Paris FC.

Una reaparición marcada por la ovación

El campeón del mundo en 2018 saltó al césped en la segunda mitad y fue recibido con una gran ovación por parte del público, un gesto que evidenció el respeto que sigue generando pese a sus dificultades recientes. Aunque el resultado ya estaba muy cuesta arriba, Pogba dejó detalles de su calidad y actitud.

El francés no competía desde principios de diciembre, lo que supone un largo periodo sin ritmo. Aun así, mostró ganas de participar, ordenar el juego y asumir responsabilidades, incluso en un contexto adverso.

Un partido decidido en apenas minutos

El encuentro quedó prácticamente sentenciado en el primer tramo. El Paris FC firmó un inicio demoledor con tres goles en apenas veinte minutos. Ciro Immobile fue uno de los grandes protagonistas, liderando el ataque con eficacia y experiencia, mientras que sus compañeros aprovecharon cada ocasión.

Ese arranque fulgurante dejó sin reacción inicial a un Mónaco que llegaba en una dinámica muy positiva, acumulando varias victorias consecutivas en la competición doméstica.

Intento de reacción sin premio

Pese al golpe, el conjunto monegasco trató de meterse en el partido. Folarin Balogun logró recortar distancias antes del descanso, lo que dio algo de esperanza al equipo. También destacó la participación de Ansu Fati, muy activo durante todo el encuentro.

El atacante español dispuso de varias oportunidades claras, incluyendo una acción acrobática que estuvo cerca de convertirse en uno de los goles de la temporada. Sin embargo, la falta de acierto y la solidez rival terminaron por frustrar cualquier intento de remontada.

Pogba, entre la falta de ritmo y la ilusión

Más allá del resultado, todas las miradas estaban puestas en Pogba. El mediocampista evidenció cierta falta de ritmo, algo lógico tras su inactividad, pero también dejó señales positivas: participó con frecuencia, movió el balón con criterio y recuperó posesiones clave.

Al término del encuentro, el jugador se mostró optimista y aseguró que su prioridad es recuperar la forma física y sumar minutos poco a poco: "Me siento muy bien. Estuve entrenando con el grupo y ahora estoy tratando de sumar minutos para ir recuperando la forma física. Eso es lo más importante. Creo que, con el tiempo, lo lograré".

Un reto personal y colectivo

La situación del Mónaco sigue siendo exigente en la recta final del campeonato. El equipo necesita mantener la regularidad para asegurar sus objetivos, mientras que Pogba afronta un desafío personal importante: reencontrarse con su mejor versión tras una etapa marcada por lesiones y parones.