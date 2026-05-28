Filipe Luis cierra su llegada a un banquillo de Europa tras su destitución inesperada de Flamengo

Filipe Luis, destituido por sorpresa en Flamengo el pasado tres de marzo pese a sus éxitos, ha dado un giro inesperado a su futuro: cuando desde Alemania lo consideraban el principal favorito para el banquillo del Bayer Leverkusen, ha cerrado un acuerdo con el Mónaco hasta 2028

Filipe Luis está muy cerca de volver a los banquillos de manera oficial. El exfutbolista fue destituido por sorpresa de Flamengo en el pasado mes de marzo, pese a la buena racha de resultados, por lo que tuvo que dejar el club un año y medio después de su llegada. El técnico se fue ganando la Campeonato Brasileño y la Copa de Libertadores, entre otros éxitos.

Pese a que Filipe Luis estaba siendo uno de los favoritos para reemplazar a Kasper Hjulmand en el Bayer Leverkusen, como apuntaban desde Alemania. Sin embargo, la situación del brasileño ha dado un giro inesperado en las últimas horas, habiendo cerrado incluso un acuerdo con el Mónaco para ser el nuevo técnico hasta 2028. Por ello, el conjunto alemán podría lanzarse a por Iraola o incluso Oliver Glasner.

El Bayer Leverkusen se mueve: Filipe Luis se cae y el foco apunta a Iraola y Glasner

Filipe Luis fue considerado en los últimos días como la principal opción para el banquillo del Bayer Leverkusen. El equipo alemán ha quedado fuera de puestos de UEFA Champions League, habiendo terminado sextos con 59 puntos en la clasificación de la Bundesliga, lo que ha podido acelerar el movimiento en la dirección deportiva del conjunto germánico. Esto afectaba directamente a Kasper Hjulmand, que abandonará el club.

El técnico danés, como informan desde Alemania, no parece que vaya a continuar dirigiendo al Bayer Leverkusen la próxima temporada, pero la idea sería anunciar su destitución cuando desde los despachos cierren a su sustituto, que finalmente no va a ser Filipe Luís. Por ello, el club de la Bundesliga podría centrar el foco en la figura de Andoni Iraola o de Oliver Glasner, que saldrán del Bournemouth o Crystal Palace, respectivamente.

Filipe Luis sorprende al mercado: de favorito en Alemania a aterrizar en Mónaco

En este sentido, Filipe Luís ha pasado de ser el favorito para el banquillo del Bayer Leverkusen, a llegar a un acuerdo con el Mónaco para firmar un contrato hasta 2028, como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. La propia fuente define como "movimiento sorpresa" su llegada a la Ligue 1, tras los rumores que le situaban en el conjunto alemán de la Bundesliga.

Por ello, Filipe Luís estará al menos dos años en el Mónaco, como ha cerrado el CEO del Mónaco Thiago Scuro. De esta manera, el técnico brasileño vivirá su primera experiencia en los banquillos en Europa tras su paso anteriormente por Flamengo, que fue su puesta en escena tras su exitosa carrera como futbolista. Este movimiento supondrá la salida de Sébastien Pocognoli, que ha dejado al equipo en UEFA Conference League.

Filipe Luis reaparece en Europa: un salto a Mónaco para derribar otra puerta

Filipe Luis ya alimentó el debate sobre su futuro tras salir de Flamengo: "Yo estoy con las puertas abiertas, pero lo que dije, a nivel de corto plazo estoy ahora mismo resolviendo todas las cosas que dejé por resolver hace muchos años, estar hablando con entrenadores, tener muchas visitas ahí en muchos clubes". Tras ello, el brasileño ha encontrado equipo, a falta de la oficialidad por parte del Mónaco.

Filipe Luis se encontrará con jugadores de la talla de Paul Pogba, que no está teniendo apenas protagonismo en la que ha sido su primera temporada en el Mónaco. Además, el técnico se podría encontrar con la salida de Ansu Fati, que está cedido por el Barcelona hasta final de esta campaña, por lo que deberá volver y hacer pretemporada con el conjunto de Hansi Flick, a menos que tenga lugar un acuerdo durante el mercado de fichajes.

El entrenador brasileño llega con el objetivo de llevar al Mónaco a lo más alto de la clasificación de la Ligue 1, sabiendo que esta temporada seis clubes han terminado más arriba que el conjunto que dirige actualmente Sébastien Pocognoli. El exjugador intentará derribar la puerta en su primera experiencia en Europa tras haber cosechados éxitos en Flamengo, pese a la destitución inesperada del pasado tres de marzo.