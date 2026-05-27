La Serie A agita sus banquillos: Sarri deja la Lazio, Gattuso apunta a Roma y Conte abre el efecto dominó

El Calcio prepara un verano de cambios profundos con SSC Nápoles, AC Milan, Juventus, Atalanta y SL Lazio pendientes de decisiones en los banquillos que pueden alterar toda la liga italiana

La Serie A ha terminado la temporada, pero el mercado italiano ya arde en los banquillos. La salida oficial de Maurizio Sarri de la Lazio activa un nuevo movimiento en cadena que puede llevar a Gennaro Gattuso al Olímpico de Roma y al propio Sarri a la Atalanta.

El terremoto no acaba ahí. El Nápoles ya ha anunciado la marcha de Antonio Conte, el Milan prepara una reestructuración tras quedarse sin Champions League y la Juventus sigue pendiente de Luciano Spalletti. Italia vuelve a entrar en un verano de entrenadores, proyectos rotos y decisiones que pueden marcar la temporada 2026/27.

Maurizio Sarri rompe con la Lazio y apunta a la Atalanta

La Lazio confirmó la salida de Maurizio Sarri mediante un comunicado oficial, donde anunció un acuerdo amistoso para rescindir su contrato. El entrenador italiano había dirigido al club entre 2021 y 2024, regresando en junio de 2025 para una segunda etapa que no ha terminado como esperaba.

La entidad romana agradeció su “profesionalidad” y le deseó suerte en sus futuros proyectos. Un cierre formal para una relación que venía desgastada desde hace meses por la falta de recursos, la precariedad del proyecto y la sensación de que la Lazio se había quedado sin impulso competitivo.

El destino más probable de Sarri es la Atalanta. El conjunto de Bérgamo, séptimo clasificado y con billete para la Conference League, busca relevo para Raffaele Palladino pese al trabajo realizado por el ex de la Fiorentina.

Gennaro Gattuso se acerca a una Lazio que necesita energía

El principal candidato para sustituir a Sarri en la Lazio es Gennaro Gattuso. El exseleccionador italiano está a un paso del banquillo romano, a falta de confirmación oficial, y llegaría a un club que necesita reconstruir ánimo, vestuario y una idea competitiva.

Gattuso representa un perfil muy diferente al de Sarri. Menos asociado al juego posicional y más vinculado a la intensidad, al carácter y a la gestión emocional. La Lazio necesita precisamente eso: una figura capaz de reactivar un entorno que se ha ido apagando tras varias temporadas de dudas.

Antonio Conte deja el Nápoles y reabre la puerta a Allegri

El otro gran movimiento ya confirmado es la salida de Antonio Conte del Nápoles. El técnico abandona el club un año después de ganar el Scudetto y tras una temporada en la que el equipo quedó subcampeón, pero con una convivencia cada vez más deteriorada con Aurelio De Laurentiis.

El choque entre ambos quedó retratado tras el último partido de Serie A, cuando discutieron públicamente sobre si el Nápoles habría podido ganar la liga sin la plaga de lesiones. De Laurentiis defendía que sí mientras Conte lo negaba. Horas después, el club comunicó el final de la etapa.

La salida de Conte abre ahora el casting napolitano. Uno de los nombres más fuertes es Massimiliano Allegri, que también está en la rampa de salida del Milan. En la lista aparecen además perfiles como Roberto De Zerbi, Fabio Grosso, Vincenzo Italiano o incluso Andoni Iraola, libre tras dejar el Bournemouth.

El Milan prepara una limpia tras quedarse fuera de Champions

El caso del Milan es el más delicado por dimensión y desgaste. El conjunto rossonero dejó escapar la clasificación para la Champions League en la última jornada y terminó condenado a jugar la Europa League, un fracaso mayúsculo para una plantilla diseñada para mucho más.

Los números explican el desplome: solo 10 puntos de los últimos 30 en Serie A. Una caída que amenaza con llevarse por delante a Massimiliano Allegri y también a varios cargos de la estructura deportiva, donde hasta Luka Modric podría abandonar el club.

La Juventus observa a Conte mientras Spalletti queda en el aire

La situación de la Juventus tampoco está completamente cerrada. Luciano Spalletti ha mejorado al equipo desde su llegada en términos de puntos, pero no ha logrado meterlo en Champions.

La salida de Conte del Nápoles cambia el escenario. El técnico ya fue deseado el verano pasado y su disponibilidad puede acelerar una decisión en Turín. El debate ha pasado de una posible continuidad de Spalletti a una reflexión mucho más profunda sobre el tipo de proyecto que necesita la Juventus.

Inter, Roma y Como representan la excepción del Calcio

En medio del caos, hay tres clubes que llegan al verano con una sonrisa y cierta estabilidad: Inter, Roma y Como. El Inter de Cristian Chivu ha acabado campeón; la Roma de Gian Piero Gasperini terminó tercera; y el Como de Cesc Fàbregas fue una de las grandes sorpresas del campeonato.

Los tres jugarán la próxima Champions League y, salvo giro inesperado, mantendrán sus proyectos. Son la excepción dentro de una Serie A marcada por la ruptura constante, la impaciencia y los cambios de dirección.

En el resto de la tabla, el movimiento también será intenso. El Bolonia debe buscar entrenador porque Vincenzo Italiano no seguirá, Fabio Grosso puede salir del Sassuolo hacia un reto mayor y la Fiorentina mantiene dudas con Paolo Vanoli tras una temporada demasiado sufrida.

Acaba de terminar la temporada en la Serie A, pero el fútbol italiano no espera al verano para un mercado caliente, donde la estabilidad del Calcio se está viendo afectada por una crisis nacional que llega hasta la Selección italiana.