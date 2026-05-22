El Nápoles busca relevo para Antonio Conte y señala a Maurizio Sarri como gran favorito

El actual técnico de 'Los Partenopeos' apunta a dejar el Diego Armando Maradona para mirar a la Selección de Italia, pese a tener contrato hasta 2027, mientras Aurelio De Laurentiis ya tantea el regreso de un viejo conocido

El Nápoles se prepara para un cambio profundo en el banquillo. Antonio Conte tiene decidido abandonar el club al final de la temporada, pese a tener contrato hasta junio de 2027, y la dirección deportiva napolitana ya trabaja en la elección de su sustituto.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el gran favorito para tomar el relevo es Maurizio Sarri, un viejo conocido del Diego Armando Maradona. El técnico ya dirigió al Nápoles entre 2015 y 2018 y su nombre vuelve a aparecer con fuerza en un momento de máxima sensibilidad para el proyecto de Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte prepara su salida del Nápoles

La etapa de Conte en el Nápoles está cerca de llegar a su final. El entrenador italiano llegó al club en un momento delicado, después de una temporada muy pobre, y logró reconstruir al equipo hasta conquistar el Scudetto en su primera campaña.

Sin embargo, el desgaste ha ido creciendo con el paso de los meses. Los problemas internos, varios roces con futbolistas importantes y una convivencia cada vez más difícil han terminado empujando al técnico a tomar la decisión de marcharse un año antes de lo previsto.

Conte ya dejó entrever su salida tras el partido ante el Pisa, cuando habló con un tono de balance y despedida: “Llegué a Nápoles en un momento difícil, tras terminar décimo, en una situación que se presentaba muy sombría”.

El técnico aseguró que su objetivo era dejar una base sólida y un equipo preparado para seguir compitiendo. En su discurso también hubo gratitud hacia De Laurentiis, aunque sin ocultar que ya había trasladado al presidente su opinión sobre lo bueno y lo malo del proyecto, tras una temporada donde apuntan a quedar segundos en la Serie A.

Conte, entre el desgaste y la opción de Italia

El futuro de Antonio Conte podría estar lejos del fútbol de clubes. En Italia se le sitúa como uno de los grandes favoritos para tomar las riendas de la Selección italiana, una opción que vuelve a ganar fuerza.

El propio Conte ya alimentó ese escenario con una frase muy comentada: “Si yo fuera el presidente federal, me consideraría”. El técnico quiso matizar después que hablaba desde la experiencia acumulada, incluida su etapa al frente de la Azzurra entre 2014 y 2016. Pero el mensaje quedó flotando en el ambiente.

Conte es considerado uno de los mejores entrenadores para reconstruir equipos desde la disciplina, la intensidad y una identidad competitiva muy marcada. Lo hizo en el Nápoles, pasando de un décimo puesto a un título de Serie A, y esa capacidad podría seducir a una federación italiana necesitada de un proyecto fuerte.

El Nápoles piensa en Sarri para abrir una nueva etapa

Mientras Conte se acerca a la salida, el Nápoles ya mira al futuro. Y el nombre que más gusta es el de Maurizio Sarri. La elección tendría una enorme carga simbólica. Sarri vivió en Nápoles una de las etapas más reconocibles de su carrera, entre 2015 y 2018.

Su regreso serviría para recuperar una identidad que el club ha echado de menos por momentos. El Nápoles no busca solo un entrenador con experiencia, sino una figura capaz de devolver una idea clara y una conexión emocional con el entorno.

Los primeros acercamientos ya se habrían producido, aunque la operación no es sencilla. Sarri tiene contrato con la Lazio hasta 2027 y el club romano no habría recibido bien estos movimientos alrededor de su entrenador.

La Lazio, molesta por los movimientos del Nápoles

El interés del Nápoles ha generado malestar en la Lazio. El equipo romano no ha logrado clasificarse para competición europea, pero Sarri sigue teniendo contrato en vigor y su futuro no depende únicamente de su voluntad.

Desde el entorno laziale se ve con incomodidad que un rival directo empiece a tantear a su entrenador antes de que se resuelva oficialmente su situación. Aun así, el mercado de banquillos en Italia se mueve con rapidez y el Nápoles quiere adelantarse para no quedarse sin una opción de primer nivel.

Sarri, por su parte, tendría claras sus condiciones para aceptar. Según la misma información, pediría un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera. Esa duración le permitiría trabajar con margen y no quedar expuesto a una transición demasiado corta.

La Atalanta también aparece en la pelea por Sarri

El Nápoles no es el único club pendiente de Sarri. La Atalanta también lo tendría en su agenda para el próximo curso y estaría dispuesta a cumplir con sus pretensiones en cuanto a la duración del contrato.

Ese interés obliga a De Laurentiis a moverse con decisión. Sarri puede convertirse en uno de los entrenadores más codiciados del mercado italiano si finalmente abre la puerta a salir de la Lazio.

La competencia con la Atalanta añade presión, pero el Nápoles cuenta con un argumento poderoso: el regreso a una casa donde Sarri dejó huella. El vínculo emocional con la ciudad y el recuerdo de aquel equipo pueden jugar a favor del conjunto napolitano.

Sarri, el regreso que puede cambiar el clima en Nápoles

El posible regreso de Maurizio Sarri no sería un simple relevo de banquillo. Sería una decisión de impacto emocional y futbolístico. El Nápoles recuperaría a un entrenador que conoce el club, la ciudad, la presión y la exigencia del Diego Armando Maradona.

La salida de Conte parece encarrilada, la opción de Italia gana fuerza y De Laurentiis ya busca un técnico capaz de sostener al equipo en la pelea por títulos.

Sarri aparece hoy como el favorito. Pero todavía quedan piezas por encajar: su contrato con la Lazio, la competencia de la Atalanta y las condiciones de un entrenador que no volverá a Nápoles solo por nostalgia. Si regresa, querrá garantías para construir otro proyecto grande.