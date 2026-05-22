¿Está destruyendo la Serie A el futuro de Italia?

Aunque esta temporada ha sido superada por la Premier League inglesa, la liga italiana lleva varios años siendo una de las que más extranjeros tiene, viviendo una contradicción histórica mientras Italia intenta sin éxito volver a la élite

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y todavía se hace raro no ver a Italia entre las mejores selecciones del mundo, algo que ya se ha convertido en habitual después de haber realizado hace dos años una Eurocopa decepcionante y quedarse fuera de tres copas del mundo consecutivas. El 'calcio' ha pasado a ser una escuela futbolística mundial, pero ha dejado de producir jugadores de élite, siendo la Serie A el gran exponente de esta realidad aparentemente contradictoria.

La cuestión es incómoda pero inevitable, porque en los mentideros futbolísticos italianos no se habla de otra cosa. Dentro de las calles, tertulias deportivas o despachos de todo el país se preguntan si la propia Serie A está debilitando el futuro de 'la Azzurra'.

La Serie A y los extranjeros

Durante la última década, la liga italiana ha sufrido un aumento importante de futbolistas extranjeros, siendo mayor que el número de italianos que disputan la Serie A. Si bien es cierto que durante varias temporadas ha sido la Premier League inglesa la competición de las cinco grandes europeas con más extranjeros, el aumento en Italia ha sido notable, pasando de alrededor del 42% de hace una década a un 68,5% esta temporada.

Si bien es cierto que la temporada 2025/26 la liga con más jugadores foráneos es la Premier, con un 72%, la Serie A ocupa la segunda posición y la Ligue 1, con un 62,6%, es tercera. Muy por detrás quedan la Bundesliga alemana y LaLiga EA Sports, con un 59 y 43,8 por ciento respectivamente. El curso pasado (24/25), la liga italiana fue la primera en este ranking con un 60,8 de jugadores extranjeros en su competición doméstica.

El ejemplo del Como de Fábregas

El Como 1907 está siendo una de las revelaciones de la temporada en la Serie A, donde a falta de una jornada es quinto y, pase lo que pase en la última jornada, disputará competición europea la próxima temporada.

Cesc y los suyos han logrado esto con un once titular donde no tiene ningún italiano. De hecho, de los 27 jugadores que tienen en plantilla, 25 son extranjeros. En una situación muy parecida están Lecce, Hellas Verona, Torino o Udinese, todos con más de 20 futbolistas no italianos en sus equipos.

La opinión de los expertos

Daniele Najjar, periodista de 'TuttoMercatoWeb' y 'Sportitalia', explica que "la presencia de tantos extranjeros es solo una parte del problema", ya que "la Serie A en el 2006, por ejemplo, también contaba con muchos extranjeros y aún así Italia ganó el Mundial. Y se puede observar que el porcentaje de extranjeros en la Premier League inglesa es muy alto también, pero hay muchos campeones en Inglaterra".

Según Najjar, el problema es más normativo, puesto que "hay muchos dirigentes y directores deportivos que argumentan que es más fácil fichar a un jugador extranjero que a uno italiano si tienen estos jugadores de la misma calidad".

Por otro lado, Marco Guidi, de 'La Gazzetta dello Sport', considera que esta situación se da por muchos motivos. "El primero es la dificultad en la formación de los jóvenes y en el trabajo de juveniles. Después, hay un mecanismo llamado cámara de compensación (stanza di compensazione) que hace problemático para un equipo italiano comprar en Italia; así la mayoría prefiere fichar en el extranjero".

Nombres relevantes del fútbol italiano como Roberto Mancini ya alertaron de esta tendencia hace años. "Hay demasiados extranjeros en la Serie A. Eso tapa el desarrollo de los jóvenes de nuestro país", mientras que Silvio Berlusconi relató en 2014 que "me duele ver a mi equipo con 11 titulares extranjeros".

¿Cómo afectan los extranjeros de la Serie A a la selección italiana?

Guidi cuenta que "Italia sigue exportando muy pocos jugadores jóvenes a ligas extranjeras", "sólo hay que compararla con Bélgica o Francia", pero "la crisis de la selección nacional va incluso más allá de las dificultades del fútbol italiano. Al descenso de la calidad le ha seguido una mayor presión pública. El resultado: jugadores más débiles sobrecargados de responsabilidades. ¿El futuro? Necesitamos trabajar con los jóvenes y la mentalidad de las canteras, que hoy en día sirven más a entrenadores y directores deportivos para ganar dinero y labrarse una carrera que para desarrollar el talento".

Para Najjar, "el principal problema de la selección italiana es que, por alguna razón que no sé decirte, en los últimos 15 o 20 años no han surgido grandes campeones, especialmente entre los delanteros. Hace años no surgen talentos como Totti o Del Piero y es difícil explicar por qué".

Eso sí, "En Italia se espera una gran revolución ahora, sobre todo en las categorías inferiores. Están las elecciones del 22 de junio para el presidente de la Federación, que tendrá que elegir al nuevo seleccionador y será fundamental. Yo creo que muchos de los jóvenes han perdido protagonismo y no han conseguido consolidarse en la Serie A. En el fútbol actual, el talento italiano no recibe el apoyo necesario para llegar a la élite".

En los últimos 20 años Italia ha atravesado un periodo terrible, pero también ganó la Eurocopa en el 2021. El entrenador que ganó la Eurocopa fue Roberto Mancini. Y ganó esta Copa cambiando una filosofía de juego que en Italia siempre había tenido muy defensiva. Mancini buscaba jugar al ataque más con estilo español. Para ganar, también jugó partidos defensivos como la semifinal contra España en la Eurocopa, pero solo cuando era necesario, no siempre. Sin embargo, es difícil para Italia cambiar su filosofía y mucha gente todavía cree que Italia necesita volver a su estilo más defensivo... La Italia de Mancini demostró que con una nueva filosofía de fútbol pueden surgir más delanteros, más jugadores de fantasía. Porque en la Serie A de hoy hay muchos equipos que juegan con el 3-5-2 y poca calidad", concluye Najjar.