Luka Modric acelera su adiós tras el golpe del Milan y apunta a retirarse con 40 años después del Mundial

El centrocampista croata, leyenda del Real Madrid y ahora en el conjunto rossonero, medita colgar las botas tras la Copa del Mundo 2026 después de quedarse sin Champions League

Luka Modric puede estar viviendo sus últimos partidos como futbolista profesional. La derrota del AC Milan en Cagliari, que dejó al conjunto rossonero fuera de la próxima Champions League, ha abierto un escenario inesperado para el futuro del centrocampista croata.

Según informa el periodista italiano Nicolò Schira, el exjugador del Real Madrid está cerca de anunciar su retirada después del Mundial 2026 con Croacia. A sus 40 años, Modric tenía sobre la mesa la posibilidad de continuar en Milán, pero el fracaso europeo del equipo italiano ha cambiado el panorama.

Luka Modric recibe un golpe inesperado con el Milan fuera de la Champions

El Milan llegó a la última jornada de la Serie A con la obligación de cerrar su plaza para la próxima Champions, pero la derrota en Cagliari dejó al club fuera de la máxima competición europea. El golpe ha sido enorme en San Siro y ha provocado consecuencias inmediatas.

La primera fue la salida de Massimiliano Allegri y de buena parte de la estructura deportiva. Solo Zlatan Ibrahimovic continúa en su cargo dentro del club. La segunda puede ser todavía más simbólica: la posible retirada de Luka Modric.

El croata firmó por una sola temporada cuando abandonó el Real Madrid. No quería comprometerse a largo plazo y el Milan aceptó esa fórmula porque entendía que incorporaba liderazgo, talento y experiencia para competir en la élite. Modric ha aportado jerarquía al vestuario, pero no ha sido suficiente para colocar al equipo entre los mejores de Italia.

Modric, muy cerca de anunciar su retirada

La información de Nicolò Schira apunta a que Modric está “a punto” de comunicar su adiós al fútbol profesional tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Su contrato con el Milan acaba el 30 de junio de 2026 y, a día de hoy, no parece que vaya a ampliarlo.

El propio club italiano intenta convencerle para continuar, pero en Italia aseguran que la decepción ha sido muy grande. Tuttosport apunta que la situación le ha sobrepasado, especialmente porque su idea inicial era seguir compitiendo en un proyecto de Champions.

Croacia será el último baile de Modric en un Mundial

Si finalmente confirma su retirada, Modric cerrará su carrera con la camiseta de Croacia, la Selección a la que ha llevado a los mayores éxitos de su historia moderna. El Mundial 2026 será su quinta Copa del Mundo, una cifra reservada a muy pocos futbolistas.

El capitán croata llega al torneo con una trayectoria legendaria. Fue subcampeón del mundo en Rusia 2018, donde recibió el Balón de Oro del Mundial, y también guio a Croacia hasta el tercer puesto en Qatar 2022.

En esta edición, Croacia aparece encuadrada en el Grupo L, donde se medirá a Inglaterra, Panamá y Ghana. Antes de la cita mundialista, el combinado balcánico disputará amistosos ante Eslovenia y Bélgica, en los que Modric empezará a preparar el que podría ser su último gran torneo.

Del Real Madrid al Milan: una última aventura con sabor amargo

Modric llegó al Milan después de cerrar una etapa histórica en el Real Madrid. Durante 13 temporadas en el Santiago Bernabéu, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club blanco.

Ganó seis Champions League, múltiples títulos nacionales e internacionales y, sobre todo, el Balón de Oro de 2018, rompiendo la hegemonía de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Su salida del Real Madrid no fue sencilla, porque el jugador siempre había dejado caer que le hubiera gustado retirarse de blanco.

El Milan apareció como una última oportunidad de competir en una gran liga europea. En su primer curso rossonero ha disputado 37 partidos, con dos goles y tres asistencias, cifras discretas pero acompañadas de una influencia evidente en el juego y en el vestuario.

El Milan intenta retenerlo, pero Modric ya mira al Mundial

El Milan todavía quiere convencerle, pero la decisión parece cada vez más emocional que contractual. Modric debe decidir si merece la pena alargar una temporada más su carrera en un proyecto golpeado o si el Mundial es el cierre perfecto para una trayectoria irrepetible.

La no clasificación a la próxima Champions League ha sido el detonante. El croata quería seguir compitiendo al máximo nivel y el Milan no podrá ofrecerle ese escenario.

Ahora, toda su energía se centra en Croacia. Si las informaciones italianas se confirman, el fútbol se prepara para despedir a una leyenda. Luka Modric todavía tiene una última misión: capitanear a su país en su quinto Mundial y marcharse del juego como siempre ha vivido dentro de él, compitiendo hasta el último día.