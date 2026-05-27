Filipe Luis, el favorito para el banquillo del Bayer Leverkusen tras el fracaso de Hjulmand

El club alemán negocia con el exjugador brasileño para abrir una nueva etapa tras quedarse fuera de la próxima Champions League, mientras que Andoni Iraola y Oliver Glasner aparecen como alternativas

El Bayer Leverkusen se mueve para provocar un cambio de alto impacto en su banquillo. Tras una temporada decepcionante con Kasper Hjulmand, el club alemán ya trabaja en su relevo y el hombre elegido es Filipe Luis.

Según informa Sky Sport Alemania, las negociaciones entre la dirección deportiva del Leverkusen y el técnico brasileño ya han comenzado y avanzan con rapidez. La entidad no anunciará la salida de Hjulmand hasta tener cerrado a su sustituto, pero en Alemania dan por hecho que el danés no continuará después de no clasificar al equipo para la próxima Champions League.

Filipe Luis, la apuesta inesperada del Bayer Leverkusen

El nombre de Filipe Luis supone un giro llamativo en la planificación del Bayer Leverkusen. El club alemán venía siendo relacionado con perfiles más consolidados en Europa, como Oliver Glasner o Andoni Iraola, pero la prioridad de la dirección deportiva apunta ahora hacia el exlateral del Atlético de Madrid.

La operación tiene un punto de riesgo y otro de enorme atractivo. Filipe Luis no cuenta con una larga trayectoria en los banquillos europeos, pero sí llega con una carta de presentación muy potente: su paso por Flamengo, donde conquistó el Brasileirao y la Copa Libertadores en un inicio fulgurante como entrenador.

Su salida del club brasileño a principios de marzo sorprendió por el rendimiento obtenido y por la proyección que había mostrado desde el banquillo. Ahora, el Leverkusen quiere aprovechar esa disponibilidad para convertirlo en la cara visible de una nueva etapa.

Kasper Hjulmand paga el precio de quedarse sin Champions

La situación de Hjulmand parece sentenciada. El técnico danés llegó al Bayer Leverkusen después de la destitución relámpago de Erik ten Hag, despedido tras la segunda jornada de la temporada anterior. Su contrato se extendía hasta 2027, pero los resultados no han sostenido el proyecto.

El gran golpe ha sido quedarse fuera de la Champions League. Para un club que venía instalado en una dimensión competitiva superior, perder el billete a la máxima competición europea no es solo un problema deportivo, sino también económico y de mercado.

El plan del Leverkusen: cerrar al sustituto antes de anunciar la salida

El Bayer Leverkusen quiere evitar un vacío de poder. Según la información procedente de Alemania, la salida de Hjulmand no será oficial hasta que el nuevo técnico firme su contrato.

Esa estrategia revela dos cosas. La primera, que la decisión sobre el danés parece tomada. La segunda, que el club no quiere exponerse a semanas de especulación sin una solución cerrada.

Filipe Luis es la prioridad, pero no la única opción. El Leverkusen mantiene preparadas alternativas B y C por si la negociación se complica. Aun así, el avance de las conversaciones con el brasileño invita a pensar que la apuesta está definida.

Glasner e Iraola quedan como sombras del mercado

Antes de que la vía Filipe Luis ganara fuerza, el Bayer Leverkusen había sido relacionado con otros nombres de más recorrido europeo. Oliver Glasner, especialmente, aparecía como un perfil del gusto de Simon Rolfes, mientras que Andoni Iraola también estaba en el radar por su capacidad para construir equipos intensos, agresivos y reconocibles.

El problema es que Glasner maneja una ambición elevada. Sus palabras en RTL fueron claras: busca un proyecto que le emocione y que tenga potencial real para ganar la Champions. Esa exigencia puede chocar con un Leverkusen que, precisamente, no disputará la próxima edición del torneo.

Iraola, por su parte, representa un perfil muy atractivo para la Bundesliga, pero su nombre lleva meses asociado a otros banquillos importantes. En ese contexto, Filipe Luis aparece como una opción quizá más viable.

Filipe Luis puede abrir una nueva era en Leverkusen

El Bayer Leverkusen está cerca de tomar una decisión que puede cambiar el tono del proyecto. Filipe Luis no llega como un entrenador consolidado, sino como una apuesta tras una campaña decepcionante.

Su fichaje permitiría al club vender una idea de renovación: un entrenador joven, campeón reciente, con autoridad de vestuario y pasado de élite. Para un equipo que se ha quedado fuera de la Champions, ese componente emocional también cuenta.

Hjulmand está prácticamente fuera, Filipe Luis está cada vez más cerca y el Leverkusen, tras una temporada de frenazo, busca un nuevo impulso para volver a sentirse candidato en Alemania y recuperar terreno en Europa.