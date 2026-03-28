Filipe Luis refuerza a Simeone en el Atlético de Madrid y presenta su candidatura a los banquillos: "Estoy resolviendo mi futuro"

El ex jugador del Atlético de Madrid asegura que el club ha crecido de forma exponencial de la mano del técnico argentino y subraya que está trabajando para resolver su futuro al ser preguntado por los banquillos

El Atlético de Madrid sigue remando para consolidar una remontada esta temporada tras una primera vuelta llena de resultados irregulares. El combinado de Simeone, por lo pronto, se ha colado en la final de la Copa del Rey y amenaza al Barcelona en la Champions League. Las aguas se han calmado en el Metropolitano, al que volvía el debate en trono a la figura del argentino. Con su continuidad más que asegurada de cara al próximo curso, Filipe Luis, ex entrenador del Flamengo, refuerza a Simeone y presenta su candidatura al banquillo al asegurar que está resolviendo su futuro.

Filipe Luis elogia a Simeone y aclara que está resolviendo su futuro

El ex futbolista del Atlético de Madrid se deshace en elogios hacia Simeone, asegurando que el cuadro rojiblanco ha dado un salto de calidad respecto a cuando él todavía formaba parte de la plantilla colchonera, siendo Simeone el gran artífice del nuevo Atlético de Madrid. "Es infinitamente más grande de cuando yo me fui", comienza diciendo Filipe Luis sobre el combinado madrileño, poniendo el foco en Simeone y su forma de gestionar el vestuario. "Sabe gestionar el grupo, motivar y dejar todo muy claro. En semanas importantes siempre saca lo mejor", destacó a El Desmarque.

Además, el entrenador brasileño, actualmente, está en la búsqueda de un nuevo proyecto donde ser la cabeza visible, tras salir del Flamengo. Filipe Luis ya ha sonado en más de una ocasión como posible sustituto de Simeone el día que el argentino ponga punto y final a su etapa como rojiblanco. Preguntado por ello, Filipe Luis opta por la prudencia, aunque deja entre ver que está trabajando para resolver su futuro. "Estoy resolviendo mi futuro", sentenció el ex jugador del Atlético de Madrid.

Simeone pone el foco en la defensa de cara al resto de temporada

Mientras tanto, en lo que respecta a Simeone, el argentino recibe el elogio y sigue trabajando en su plan. Para ello, la defensa es un punto clave, algo en lo que se distancia del juego de Filipe Luis. El Atlético de Madrid ha recibido tres goles por partido en cinco de sus últimos seis encuentros lejos del estadio Metropolitano, cuando encara un momento decisivo del curso, con la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona y la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, a los que se enfrentará en alerta defensiva. El último derbi contra el Real Madrid, el pasado domingo con una derrota por 3-2 en el Santiago Bernabéu, lo repuso en evidencia, con concesiones atrás en cada uno de los tres goles del conjunto blanco: en el penalti sobre Brahim Díaz del 1-1, en el despeje del 2-1 de Fede Valverde y en los espacios a Vinicius Junior en el 3-2 decisivo, que supuso un nuevo revés como visitante. De los 42 puntos disputados fuera en esta Liga, nada más sumó 17.