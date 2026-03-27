El Atlético de Madrid se mueve para reforzar el lateral izquierdo

El club rojiblanco está abierto a mejorar todas y cada una de las posiciones de la primera plantilla y la de lateral izquierdo adquiere especial relevancia ya que la salida de Ruggeri está sobre la mesa. Es por ello que el club rojiblanco no pierde de vista la situación de Carlos Augusto del Inter de Milán

El Atlético de Madrid está centrado en hacer el mejor final de temporada posible, pero la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany ya está planificando la siguiente campaña en donde el mercado de fichajes de verano va a adquirir mucha relevancia ya que el objetivo del club rojiblanco es el mejorar todas y cada una de las posiciones de la plantilla. En esa revolución hay planes en la demarcación de lateral izquierdo ya que el Atleti está abierto a que se marche Ruggeri. Con este contexto, el Atlético de Madrid está siguiendo al futbolista del Inter Carlos Augusto por el cual tiene competencia.

El Atlético de Madrid está atento a todas las oportunidades de mercado que le puedan surgir en estos meses y uno de los jugadores que gustan y tiene controlado es Carlos Augusto, futbolista del Inter. El brasileño, que tiene pasaporte italiano y por tanto no tiene condición de extracomunitario, tiene contrato con el Inter hasta el 30 de junio de 2028, pero no tiene intenciones de renovar.

Dicha decisión, según informan en Italia, ha provocado que el Inter esté abierto a vender al lateral izquierdo, siendo el Atlético de Madrid uno de los equipos que viene siguiendo desde hace tiempo a Carlos Augusto. Con todo, el club rojiblanco no es el único equipo que sigue al brasileño.

La Roma, al igual que el Atlético de Madrid, también sigue de cerca a Carlos Augusto, lateral izquierdo del Inter

El Atlético de Madrid no es el único equipo que está interesado en Carlos Augusto, ya que según informa Tuttosport la AS Roma es otro club que no pierde de vista al lateral izquierdo.

El futuro, por tanto, de Carlos Augusto está abierto a pesar de que es un futbolista que ha disputado 37 partidos y 1.891 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias en esta temporada.

El plan del Atlético de Madrid en la posición de lateral izquierdo

Pase lo que pase con Matteo Ruggeri, el Atlético de Madrid tiene en su hoja de ruta el fichar a un futbolista para mejorar la posición de lateral izquierdo de cara a la próxima temporada porque actualmente sólo tiene al italiano como jugador que se desenvuelve de manera natural en dicha demarcación.

El Atleti desea que David Hancko sea central en exclusiva de cara a la siguiente campaña y el objetivo es fichar a uno o dos jugadores para la posición de lateral izquierdo. Porque también está sobre la mesa la salida de Matteo Ruggeri, el cual no está terminando de convencer a pesar de su mejoría en los últimos partidos.