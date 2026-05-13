Mendoza aumenta la enfermería del Atlético de Madrid

El centrocampista cayó lesionado contra Osasuna y las pruebas determinarán el alcance de sus problemas musculares

Es verdad que el final de temporada del Atlético de Madrid tras no clasificarse para la final de la Champions League es más descafeinado pero las lesiones siguen apareciendo en el conjunto colchonero. El último en caer ha sido Rodrigo Mendoza, quien apenas pudo jugar 20 minutos contra Osasuna en El Sadar antes de ser suplido por molestias físicas.

Habrá que ver el alcance exacto de la lesión de Mendoza, del que el Atlético de Madrid informaba con la lógica prudencia en estos casos. "Tuvo que ser sustituido por molestias musculares. Pendiente de valoración por parte de los servicios médicos", relataban las redes del conjunto colchonero.

Siete lesionados más Mendoza

Con Mendoza, a la espera de saber lo que le ocurre exactamente, son ocho los inquilinos de la enfermería del Atlético de Madrid que se ha ido poblando especialmente en las últimas semanas. Seguramente lo cargo del calendario tenga que ver. Por ejemplo el equipo del Cholo Simeone ha jugado esta temporada todos los partidos posibles, salvo la final de la Supercopa de España y tampoco lo hará en la final de la Champions League.

José María Giménez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Guliano Simeone, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Nico González conformaban hasta antes de empezar el partido la lista de lesionados. Ahora habrá que ver si se suma Mendoza, quien ya cayó meses atrás con problemas en el tobillo, un asunto que nada tiene que ver con los problemas musculares evidenciados en El Sadar. Dos contratiempos el centrocampista que fue firmado en el mercado de invierno desde el Elche.

Oportunidad para los canteranos

El tema de las lesiones, eso sí, ha abierto la puerta a los canteranos que están teniendo oportunidades en el primer equipo. En algunos casos, además, con cuenta goleadora como Iker Luque o Miguel Cubo. Sin ir más lejos para el partido contra Osasuna fueron ocho los jóvenes futbolistas citados para suplir la amplia nómina de lesionados.

Al Atlético de Madrid le restan dos partidos para acabar el año futbolístico. El primero de ellos esta domingo contra el Girona para el que también pierde por sanción a Marcos Llorente, que vio la quinta amarilla en Pamplona. Cierto es que Simeone recupera a Baena, que cumplió ciclo en Pamplona, pero visto la amplia nómina de la enfermería seguramente serán varios los canteranos que cite el técnico argentino para la que será la última comparecencia del equipo en el Metropolitano. Luego quedará la visita al Estadio de La Cerámica contra el Villarreal