Bernardo Silva, más cerca de fichar por el Atlético de Madrid tras rechazar a la Juventus

El centrocampista portugués es libre de elegir su destino después de haber acabado contrato con el Manchester City. El futbolista contaba con muchas ofertas, pero desde Italia avanzan de que su decisión es fichar por el Atlético de Madrid entrenado por Diego Pablo Simeone

El Atlético de Madrid está más cerca de dar uno de los golpes más sonoros del mercado de fichajes de verano cuando aún ni siquiera está abierta la ventana de transferencias la cual se inicia, oficialmente, el próximo 1 de julio. El club rojiblanco está en una posición magnífica para cerrar el fichaje de Bernardo Silva, que acaba contrato al Manchester City al final de esta temporada, adelantándose así a muchos otros equipos, grandes de Europa, como la Juventus, que también se ha interesado en su contratación. Y es que según informan desde Italia, el portugués se ha decantado por la propuesta del Atlético de Madrid.

Bernardo Silva rechaza a la Juventus y el Atlético de Madrid está cerca de ficharlo

Bernardo Silva se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes de verano después de que el portugués anunciara que no iba a seguir en el Manchester City tras acabar contrato con el equipo inglés.

Esto ha convertido a Bernardo Silva es uno de los jugadores más deseados, concentrando el luso el interés de múltiples equipos. Atlético de Madrid y Juventus han sido los que más fuerte han pujado por el atacante quien parece que está decidido a fichar por el equipo español.

Según informa La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva ha rechazado la propuesta que le ha hecho la Juventus de Turín porque su intención es fichar por el Atlético de Madrid. El portugués tiene como prioridad jugar en España, en donde también ha contado con el sondeo que le ha realizado el FC Barcelona, pero la oferta que más le atrae es la del Atlético de Madrid en donde ocuparía el vacío que ha dejado Antoine Griezmann, quien se marcha al Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

De confirmarse de manera oficial, el fichaje de Bernardo Silva, de todavía 31 años de edad, sería la primera piedra de la nueva propiedad del Atlético de Madrid, Apollo Sports Capital, quien tiene como objetivo crear un equipo campeón que pueda luchar contra el Real Madrid y el FC Barcelona en España y por intentar ganar la UEFA Champions League.

Bernardo Silva, un futbolista al que le queda aún muchos años de fútbol

Bernardo Silva no es un futbolista que esté cerca del retiro ni mucho menos. El portugués es un jugador que viene de realizar una buena temporada en el Manchester City ya que ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias en los 52 partidos y 3.795 minutos que ha disputado.

A sus 31 años, a Bernardo Silva le quedan muchos años de fútbol por delante tal y como demuestra su importancia en el Manchester City en esta última campaña así como su convocatoria para jugar el Mundial 2026 con la selección de Portugal en la cual está llamado a tener un papel preponderante en el que es uno de los equipos que es favorito para ganar la Copa del Mundo.

Bernardo Silva quiere comenzar una nueva aventura en su carrera deportiva y el Atlético de Madrid es una opción que le gusta mucho.