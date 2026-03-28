Dudas con Giménez en el Atlético de Madrid

El momento de forma de Giménez es muy pobre y desde el Atlético de Madrid se preguntan que es lo que le ocurre exactamente al defensa uruguayo

El Atlético de Madrid descansa durante el parón de selecciones para resetear el cuerpo y la mente tras un tramo de temporada estresante. Con la final de la Copa del Rey en el bolsillo y con el reto de eliminar al Barcelona de la Champions League, los rojiblancos miran al futuro con ilusión. Un fututo en el que no está garantizada la presencia de Giménez, que vive un momento delicado en el Atlético de Madrid sembrando dudas en torno a su estado anímico y sobre su continuidad.

Dudas en torno a Giménez en el Atlético de Madrid

El momento de forma de Giménez es muy pobre. Su rendimiento no está a la altura de lo esperado y sus constantes fallos en defensa han costado más de un disgusto para un Atlético de Madrid que se pregunta que es lo que le pasa a Giménez. El uruguayo, tras volver de la lesión que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego una larga temporada, no ha sido el mismo desde entonces. Su presencia en los planes de Simeone ha decaído y el futbolista, sumando frustraciones por su bajo rendimiento, se ha visto afectado mentalmente. Según desvela as, tras consultar fuentes cercanas al club, Giménez está "enfadado y desmotivado", por lo que su futuro está en el aire en el Atlético de Madrid. Mientras tanto, en el cuadro rojiblanco, buscan soluciones eficaces para recuperar el ánimo de uno de los capitanes del equipo, mientras que los nombres de posibles sustitutos se acumulan en la lista de deseos de cara ala mercado de fichajes.

Simeone habla de centrales en el Atlético de Madrid

Por otro lado, mientras se soluciona el problema con Giménez, Simeone habla del 'Cuti' Romero, el gran sueño del argentino. Aprovechando la incertidumbre en torno al futuro del central del Tottenham y el deseo de un nuevo zaguero por parte de Simeone, el propio técnico del Atlético de Madrid lanzó una indirecta a Mateu Alemany y emite 'cantos de sirena' hacia el futbolista en busca de la aprobación de ambas partes. "Como argentino, admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo. Desde ese lugar, soy claramente un admirador suyo", destacó Simeone hace unas semanas. Está claro que el entrenador colchonero quiere, de cara al siguiente mercado de fichajes, un zaguero. La petición del argentino no es nueva. El 'Cuti' Romero era la opción que más gustaba al entrenador del Atlético de Madrid, pero su fichaje era inviable por la dirección deportiva del cuadro madrileño y las exigencias del Tottenham.