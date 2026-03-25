Mista, ex futbolista, sobre el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y Barcelona en la Champions League, Pedri y Griezmann: "Me tiran los colores"

El ex futbolista del Atlético de Madrid ve la eliminatoria muy igualada y pone el foco en Pedri y Griezmann, que apuntan a ser determinantes en los cuartos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid, durante el mes de abril, se verá las caras hasta en 3 ocasiones con el Barcelona. La Champions League ha deparado una igualadísima eliminatoria entre los rojiblancos y el conjunto azulgrana. Por su fuera poco, a demás, antes de los partidos de ida y vuelta, ambos equipos se medirán en LaLiga nada más regresar del parón de selecciones en la jornada 30 de LaLiga. El partido liguero servirá como anticipo de lo que nos deparará la Champions League, eliminatoria en la que están puestas todas las miradas tanto en Madrid como en Barcelona. Mista, ex futbolista del Atlético de Madrid, valora los cuartos de final entre los colchoneros y los azulgranas y asegura que será "la eliminatoria más igualada de los últimos años".

Mista se decanta por el Atlético de Madrid

El ex delantero analizó el cruce durante su participación en el torneo Legends Trophy y, aunque ve la eliminatoria muy igualada, se decanta por el Atlético de Madrid de cara a la siguiente ronda de la Champions League. "Lo veo muy igualado sobre todo por lo que sucedió en Copa del Rey, que el Atlético de Madrid estuvo mucho en el Metropolitano y el Barça luego fue muy superior en el Camp Nou, así que yo creo que es la eliminatoria más igualada de los últimos años", comienza diciendo a MD el ex futbolista rojiblanco, al que le tiran los colores a la hora de elegir un caballo ganador. "Me decanto por el Atlético de Madrid, me tiran los colores", reconoce Miguel Mista que, además, quiso elogiar a Pedri y a Griezmann, a los que señaló como claves en la eliminatoria. "A mí me encanta Pedri, creo que es un jugador que cada vez que está en el campo se nota mucho con el Barça", afirma sobre el jugador del Barcelona, mientras que puso el foco en el buen momento que atraviesa Griezmann, que disputará esta temporada sus últimos encuentros como rojiblanco tras acordar su fichaje por el Orlando City al finalizar la campaña. "Del Atlético de Madrid te diría que el jugador más determinante es Griezmann por el estado de forma en el que está", sentenció.

Los precedentes entre Atlético de Madrid y Barcelona en esta temporada

Esta temporada, ambos equipos se han visto las caras en tres ocasiones. En LaLiga, el cuadro barcelonés venció por 3-1 al Atlético de Madrid, que se cobró la venganza en la Copa del Rey apeando a los blaugranas en las semifinales. En el partido de ira, los rojiblancos golearon a los azulgranas por 4-0. la respuesta en la vuelta de los catalanes no fue suficiente ya que el 3-0 se quedó corto y los madrileños alcanzaron la final de la Copa del Rey.