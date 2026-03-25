Otro pretendiente para Giménez en Turquía: el Atlético de Madrid dará facilidades

El Fenerbahçe estaría interesado en hacerse con los servicios del central uruguayo, cuya larga etapa en el club rojiblanco podría estar tocando a su fin

El Atlético de Madrid planea una renovación en el eje de su defensa. Nombres como los de Mario Gila y Pau Navarro ya han salido a la palestra para rejuvenecer una posición donde existen muchas dudas en torno a Clément Lenglet y José María Giménez, sin olvidar que Le Normand también ha perdido su estatus y con ello el sitio en la selección española.

Señalado en el derbi ante el Real Madrid

En el caso concreto del uruguayo, toda una institución en el club rojiblanco, su figura volvió a quedar señalada en el último derbi frente al Real Madrid. Diego Simeone le dio entrada tras el descanso por los problemas físicos de Le Normand y su actuación dejó mucho que desea, como en la acción del 2-1 anotado por Fede Valverde. A sus 31 años, cada vez gana más peso la sensación de que sus mejores tiempos ya han pasado y todo apunta a que a final de curso hará las maletas, aunque tiene contrato hasta 2028 y uno de los sueldos más elevados de la plantilla.

El Milan también lo vigila

Giménez, por su parte, no vería con malos ojos emprender una nueva aventura en otro país diferente después de 13 temporadas en las filas colchoneras. De hecho, ya en el pasado mercado de enero fue tentado desde Italia, donde el Milan se presenta como uno de los grandes interesados. Aunque no es el único, informándose en diferentes medios turcos que el Fenerbahçe considera prioritaria su contratación.

El actual equipo de Marco Asencio busca un central de jerarquía que se complemente con el eslovaco Milan Skriniar y se ha fijado en el internacional charrúa, actualmente concentrado con su selección. De momento, no obstante, aún no ha pasado a la ofensiva, valorando antes las posibilidad económicas de acometer una operación a la que el Atlético de Madrid, en realidad, no pondría demasiadas trabas.

La clave está en su elevado salario

Aunque el valor de mercado del ex del Danubio asciende a 10 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, se viene apuntando que en el Metropolitano podrían darle la carta de libertad si encuentra un destino que le satisfaga tanto a nivel deportivo como financiero, conformándose con ahorrarse un salario que ronda entre los 6 y 7 millones de euros netos.

Lugano tratará de convencerlo

Está por ver, no obstante, cuál es la decisión del defensor nacido en Toledo, al que podría atraerlo más una experiencia en la Serie A italiana. Para tratar de convencerlo de que aterrice en Turquía, no obstante, el Fenerbahçe habría recurrido un ex jugador como el también uruguayo Diego Lugano, que podría jugar un papel clave.

Los números de Giménez

Lastrado por las lesiones, Giménez ha participado en 23 encuentros esta temporada entre todas las competiciones, para un total de 1.472 minutos, pero puede presumir de ser el 15º futbolista que más veces se ha puesto la camiseta rojiblanca, al alcanzar ya las 380 citas. Por ello, desde el club madrileño se le darán todas las facilidades del mundo, como ha sucedido con la marcha de otra leyenda como Antoine Griezmann al Orlando City,