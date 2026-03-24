Griezmann ya ha firmado con el Orlando City: las condiciones del fichaje

El atacante francés ha viajado a Estados Unidos para cerrar su incorporación al conjunto de Florida, que se hará efectiva en el mes de julio. Hasta entonces, seguirá competiendo en el Atlético de Madrid, pese a los intentos del que será su nuevo equipo por llevárselo en este mismo mes de marzo

El Atlético de Madrid comienza a despedirse de Antoine Griezmann, al que conservará eso sí hasta final de temporada. Después de semanas en las que su posible marcha a Estados Unidos se convirtió en un auténtico culebrón, el propio atacante francés se encargó de dejar claro que no se irá antes de este jueves 26 de marzo, cuando finaliza el mercado en la MLS. Pero, en realidad, su adiós solo se ha aplazado unos meses.

Firma por dos años y un tercero opcional

El máximo goleador de la historia del club rojiblanco, con 211 tantos, ha cerrado este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años, hasta 2028, más un tercero opcional. Su nuevo equipo, que lo ha calificado de “icono mundial del fútbol” y lo convertirá en su jugador franquicia, ya lo espera por tanto con los brazos abiertos, aunque se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, según anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

Una transferencia gratuita

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, anunció la entidad madrileña, que lo ha dejado marcharse gratis pese a renovar en su día hasta 2027 para diferir el pago de su salario de esta campaña en dos años.

“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales”, añadió el club colchonero.

"Ilusionado" por dar este paso en su carrera

Por su parte, Griezmann ha mostrado su felicidad por dar este paso en su carrera a sus 35 años, pues nunca ha escondido que jugar en Estados Unidos es uno de sus sueños. "Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara para el futuro. Espero con ilusión hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a los aficionados, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas", expresó en a los medios oficiales del conjunto norteamericano.

En clave rojiblanca, por su parte, el campeón del mundo, que es también el cuarto jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid con 488, remarcó su “presente sigue siendo rojiblanco” y su “corazón lo será para siempre”, recordando que sus objetivos antes del final de esta temporada son “levantar esa Copa del Rey” y llegar “lo más lejos posible en la Liga de Campeones”.

“Mi presente sigue siendo rojiblanco y mi corazón lo será para siempre”

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender. Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, destacó el el francés.

“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti”, sentenció.

El Orlando City lo colma de elogios

Enfocado, por tanto, en acabar de forma exitosa su décima temporada en el club rojiblanco, con el que ha conquistado la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018, Griezmann es elogiado también por su nuevo equipo, donde ya calculan el impacto que tendrá. "Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer. Es uno de los jugadores más talentosos, destacados e influyentes de su generación. Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla de nivel campeón cada año y añadir a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra fe en lo que el club puede lograr", explicó Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City.

"Antoine es un futbolista completo, creativo, inteligente y es un ganador, como ha demostrado en los sitios más importantes. Más allá de su talento, aporta liderazgo, una motivación incansable y una mentalidad de campeón que elevará a todos los que le rodean. Esta es una firma de declaración para nuestro club y grupo propietario. Estamos encantados de dar la bienvenida a Antoine y a su familia en Orlando", añadió por su parte Ricardo Moreira, director general y deportivo del Orlando City.