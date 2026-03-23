Griezmann viaja a Estados Unidos para cerrar su acuerdo con Orlando City

Con permiso del Atlético de Madrid, el delantero francés aprovechará el descanso concedido por Simeone con motivo del parón liguero para ultimar su fichaje por el conjunto norteamericano de cara a la próxima temporada

El Atlético de Madrid conservará a Antoine Griezmann hasta final de curso. Él mismo se encargó de poner carpetazo a ese asunto días atrás, después de semanas en las que su posible marcha a Estados Unidos se convirtió en un auténtico culebrón. Pero, en realidad, su adiós solo se ha aplazado un par de meses, que es lo que le queda a la presente campaña.

"Quería quedarme hasta final de temporada. Al final no soy alguien que habla con la prensa, que tenga a alguien difundiendo mensajes, soy yo lo que hay dentro y fuera del campo. He dejado que se hablase por sí sólo y he intentado demostrar en el campo que estoy muy centrado en el Atleti", aseguró el atacante francés.

Las razones para seguir hasta final de curso

Pese a gozar de menos minutos que en anteriores ejercicios, tanto Diego Simeone como Mateu Alemany le han hecho ver que sigue siendo una pieza importante en el equipo y en la decisión del galo también ha pesado mucho que el equipo siga vivo en la Champions, donde aguarda el Barcelona en cuartos, y tenga en el horizonte la final de la Copa del Rey, en la que se medirá el 18 de abril en La Cartuja a la Real Sociedad.

Viaje relámpago a Estados Unidos

Griezmann quiere marcharse del Atlético de Madrid por la puerta grande. Pero para estar plenamente centrado en esta recta final de temporada, antes dejará sellado su fichaje por el Orlando City, que intentó con todas sus fuerzas llevárselo antes de que cerrarse el mercado en la Major League Soccer, algo que hará este próximo jueves 26 de marzo.

Así pues, el máximo goleador de la historia rojiblanca aprovechará los días de descanso de los que goza la plantilla con motivo del parón liguero para viajar hasta Estados Unidos y dejar sellado su acuerdo con la entidad de Florida, que lo convertirá en su jugador franquicia con un contrato a la altura de ese estatus.

El Atlético de Madrid le ha dado vía libre

El viaje del francés, obviamente, se produce con el consentimiento del Atlético de Madrid, que no pondrá ninguna pega a la salida de su leyenda. Está por ver, no obstante, si en el Metropolitano reciben alguna cantidad por su traspaso o se le facilita la carta de libertad, pues cabe recordar que tiene contrato en vigor hasta 2027.

Un sueño cumplido tras un buen puñado de ofertas

De este modo, con 35 recién cumplidos, Griezmann cumplirá en unos meses un deseo que nunca ha escondido. "Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato y quiero seguir siendo importante", afirmó al respecto hace no mucho. Nunca ha tenido dudas, aunque no le han faltado ofertas de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Tampoco, como cabía esperar, en el país norteamericano, desde donde también han llamado a su puerta Charlotte FC, San Diego FC o Los Ángeles FC, siendo Orlando City el que más interés ha puesto para llevarse el gato al agua.