Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la derrota del Real Madrid y el triunfo del Barcelona

La Real Sociedad logra recortar dos puntos al Betis en la lucha por la quinta plaza mientras que el Real Madrid sufre una derrota que puede ser clave para LaLiga, pues el Barça ganó in extremis al Atlético y le saca ya siete puntos...

LaLiga EA Sports vivió una jornada de sábado muy entretenida en pleno ecuador de la fecha 30 del campeonato doméstico. La acción comenzó en San Sebastián, donde la Real Sociedad recibía a uno de los equipos en descenso pero que promete pelea como es el Levante, aunque los de Matarazzo no dieron opción a los granotas. Todo lo contrario que el Real Madrid, que cayó en su visita a Son Moix logrando el Mallorca salir así del descenso a costa del Elche.

Betis y Espanyol no pasaron el empate a cero y Atlético de Madrid y Barcelona brindaron un auténtico espectáculo pero no exento de polémica. Al final, y tras jugar toda la segunda con un futbolista más, el Barça logró el triunfo en los últimos minutos con un gol de Lewandowski que acerca el título liguero, sacando siete puntos de ventaja al Real Madrid.

Real Sociedad 2-0 Levante: La Real se apunta a la lucha por la Liga de Campeones

La Real Sociedad, con goles de Jon Martín y Brais Méndez, se impuso este sábado al Levante (2-0) en Anoeta y se metió en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones tras un duelo que dominó de principio a fin. Los de Matarazzo, muy superiores, estuvieron cerca del gol con un remate de cabeza de Jon Martín y un disparo de Guedes demasiado cruzado en el minuto 19.

La Real obtuvo el premio a su insistencia en el minuto 30, cuando Jon Martín cabeceó a gol un córner botado por Carlos Soler. Fue su primer tanto con la camiseta del primer equipo blanquiazul. , Brais Méndez marcó el 2-0 tras un pase de la muerte de Pablo Marín (minuto 83) y sentenció el partido.

Mallorca 2-1 Real Madrid: Muriqi saca al Mallorca del descenso en el descuento

Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio la victoria por 2-1 al Mallorca este sábado y lo sacó de la zona de descenso ante un Real Madrid decepcionante y que prácticamente dijo adiós al título de liga. Los pupilos de Martín Demichelis no renunciaron a la posesión cuando tenían ocasión, pero también se sintieron cómodos con los envíos en largo a Muriqi y Luvumbo, una dupla novedosa en el conjunto insular que dio buenos resultados.

Poco después, tras un pase de Darder que dejó en posición de ventaja a Maffeo, el lateral centró con destino a Muriqi pero en el camino se topó con Morlanes, que hizo un control preciso para plantarse solo ante Lunin y hacer el 1-0. Parecía que el Real Madrid se quedaba sin tiempo, pero a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario un saque de esquina centrado por Trent encontró libre de marca a Militao, que puso el empate con un gran remate de cabeza.Pero en el tiempo añadido aparecía Muriqi, que afrontó el partido tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial con Kosovo, aprovechó un regalo de Mateo Joseph para batir a Lunin y hacer explotar de alegría a Son Moix.

Betis 0-0 Espanyol: Reparto de puntos en La Cartuja

El Betis y el Espanyol prolongaron este sábado sus rachas sin ganar en LaLiga, tras un partido disputado en el Estadio La Cartuja en el no se rompió el empate a cero inicial después de que los visitantes se defendieran con orden y los locales no encontraran claridad en sus remates. El Betis, con cinco jornadas sin ganar, y el Espanyol, que no sumaba de tres desde que se inició 2026, buscaron tras este parón en la competición por los partidos de selecciones nacionales dar un giro a esas malas dinámicas.

El conjunto verdiblanco tuvo las mejores ocasiones. A la media hora de juego Aitor Ruibal, que en este partido actuó como extremo izquierdo, se quedaba solo ante Marko Dmitrovic pero respondió muy bien el portero serbio. El ex del Sevilla poco después volvió a intervenir con acierto a un remate de Sergio Altimira. La mejor de la segunda parte llegó casi al final, con un remate del canterano Pablo García al travesaño.

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Lewandowski pone de cara LaLiga

A un gol final del partido de Robert Lewandowski, a un rebote en su hombro tras una parada de Juan Musso, ya por el minuto 88, los anteriores 43 con superioridad numérica, debió recurrir este sábado el Barcelona para superar al Atlético de Madrid y enfilar la Liga, aprovechada a última hora la derrota anterior del Real Madrid en Mallorca. Hasta entonces, ni contra diez toda la segunda parte, ni frente a una formación irreconocible del equipo de Diego Simeone desde el minuto 60 en adelante, no fue capaz de lograr un triunfo con pinta de sentencia liguera. Son siete puntos sobre el Real Madrid a falta de 24 por jugarse. Debe fallar tres veces en ocho jornadas. En 30, sólo falló en cinco.

Resultados de LaLiga EA Sports en la jornada 30

Clasificación actualizada de la Liga EA Sports