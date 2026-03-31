Joselu Mato busca equipo en España: "Es titularísimo en el Sevilla. ¿El Betis? Ahí tengo más dudas"

En La Prórroga de ESTADIO Deportivo debatimos sobre el futuro del veterano delantero Joselu Mato, quien acaba contrato en Catar y quiere volver a LaLiga. ¿El Sevilla o el Betis como posibles destinos? Toda la discusión, en el vídeo que abre este artículo

A sus 35 años, Joselu Mato busca equipo. Y lo hace en España. El delantero acaba contrato con el Al-Gharafa del fútbol catarí y ya es agente libre para negociar con cualquier club. Su objetivo no es otro que el de volver a Europa, y más concretamente a España, a LaLiga EA Sports.

El veterano delantero no ha perdido el cartel y a sus 35 años aún se presenta como una opción muy interesante para una elevada nómina de clubes de Primera división tras haber hecho historia con el Real Madrid, ganando la Champions League de la 23/24. Según apunta Marca, en estas semanas analizará las ofertas que tiene sobre la mesa y los diferentes escenarios que se le presentan, siendo él quien tenga la última palabra sobre el nuevo reto deportivo que afronte en su carrera.

Joselu Mato quiere volver a España

No se antoja una decisión sencilla para Joselu, quien debe valorar tanto lo deportivo como lo personal, un aspecto que, según Marca, tendría mayor peso ahora. Y es que su idea pasaría por volver a España, aunque eso suponga una ficha bastante más baja que lo que pueda seguir ganando en el extranjero, donde no le faltan ofertas.

Esta temporada, Joselu Mato acumula nueve goles y dos asistencias en 22 partidos disputados con el Al-Gharafa catarí, sumando 1.836' de juego y promediando un tanto cada 231' en la Qatar Stars League. En total, el delantero gallego, aunque de origen alemán, ha participado en 32 tantos desde que llegó a Catar -27 goles y cinco pases de gol-.

Sobre su vuelta a España y la posibilidad de convertirse en una opción para clubes como Sevilla FC y Real Betis hemos discutido este pasado lunes en La Prórroga de ESTADIO Deportivo, donde un servidor, Alejandro Sáez, y Rafa Cala hemos acompañado al habitual José Antonio Rivero.

No hay dudas en La Prórroga de ESTADIO Deportivo: "Joselu Mato es titularísimo en el Sevilla FC"

La conclusión es evidente: "Joselu sería titularísimo en el Sevilla FC". Un Joselu que, como bien recordamos en directo durante la emisión de La Prórroga de ED, ya estuvo muy cerca de arribar al Sevilla FC con Julen Lopetegui como entrenador, siendo tan sólo las exigencias del Deportivo Alavés, club al que pertenecía el delantero en ese momento, lo que lo impidieron. Incluso llegó a generar aquello cierta tensión entre uno y otro equipo, forzando el futbolista todo lo posible por llegar a Nervión, aunque sin fortuna. El conjunto babazorro, incluso, llegó a emitir un comunicado oficial al respecto, denunciando ciertas presiones y prácticas en torno al fichaje de su jugador, quien llegó, incluso, a estar al margen de la pretemporada del equipo durante varios bolos estivales.

¿El Betis, como descanso del Cucho Hernández para una temporada de Champions? Ahí genera más dudas a los contertulios de La Prórroga de ESTADIO Deportivo. Y no por Joselu en sí, que entre su palmarés tiene también una Eurocopa ganada con España, sino por el estado en el que pueda encontrarse tras su paso por Catar y las exigencias de un Betis que esperan que el curso que viene pueda disputar Champions como quinto clasificado de este año, una vez que España pueda formalizar la plaza extra. La discusión, al completo, en el vídeo que abre esta noticia.