Joselu olvida su bonito affaire con el Sevilla y se centra en el Alavés y su futuro

El delantero gallego quiere obtener la permanencia con su actual club antes de emprender un nuevo reto futbolístico

Joselu Mato, jugador de Deportivo Alavés, ya ha cerrado su fichaje con el RCD Espanyol, donde continuará su carrera futbolística. Así lo anunció hace unos días Catalunya Radio, asegurando que el delantero gallego se ha comprometido con el club catalán para las próximas tres temporadas, rebajando de paso sus altas exigencias económicas que imposibilitaban que otros equipos como Valencia CF, RC Celta o Villarreal CF cerraran su incorporación.

Joselu era uno de los agentes libres más deseados del próximo mercado, después de que acabara contrato con el Deportivo Alavés y no renovara su contrato, pero, a su vez, fue uno de los futbolistas que capitalizó la atención del pasado verano, puesto que forzó su salida del club babazorro para fichar por el Sevilla FC, con el que tuvo un idilio que finalmente no se consumó tal y como informó ESTADIO Deportivo. A esta situación se refirió el ariete en una entrevista con El Club del Deportista. "Lo del Sevilla fue una opción muy bonita que al final no se dio. Yo siempre dije que iba a ser un profesional hasta el último día y así va a ser. Mi contrato acaba el 30 de junio y entonces será el momento de tomar una decisión".

Ya olvidado eso, Joselu se centra en estos momentos en conseguir la permanencia en LaLiga con el Deportivo Alavés, con el que quiere cerrar una etapa deportiva sin tristezas. "Esperemos que al final se consiga el objetivo. El año pasado se sufrió mucho y pudimos hacerlo; este año será igual de difícil, pero lo que todos queremos es celebrar la permanencia. Tenemos que saber lo que es cada jornada en un club que tiene como objetivo luchar por no descender. No podemos ponernos nerviosos; tenemos que intentar ir partido a partido y está claro que las cosas se hacen cuesta arriba cuando van mal, lo que hay que buscar es que haya tres equipos que lo hagan peor que tú. No hay que pensar y darle muchas vueltas porque eso agobia al grupo; con un par de victorias la motivación es mayor y eso es lo que hay que buscar", argumentó.

Clave en el Deportivo Alavés, puesto que acapara casi todos los goles del equipo, Joselu se mostró muy feliz en el aspecto profesional por su rendimiento de cara a la portería rival. "El objetivo personal antes de comenzar la liga era poder superar la marca de los dos últimos años, así que eso ya lo he logrado. Ahora lo que quiero es sumar y hacer más goles para poder conseguir puntos y el objetivo del equipo".

Finalmente, Joselu habló de lo bien que ha estado en Vitoria durante estos tres años, más tras llegar de Inglaterra lejos de su mejor momento. "La verdad es que vivía un momento difícil en Inglaterra, necesitaba un cambio y el Alavés me dio la oportunidad de volver a LaLiga. Aquí he disfrutado mucho estas temporadas. La ciudad de Vitoria me ha acogido con los brazos abiertos y así creo que he respondido yo. Han sido tres años intensos. Esta temporada aún queda mucho por disputar y estamos convencidos de que vamos a hacer las cosas bien. En el Alavés he crecido como futbolista y como persona y me llevó mucho más que lo que es el fútbol profesional".