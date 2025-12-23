Josep Pedró se prepara para el Dakar más extremo y sin ayuda externa: ''Solo tú te lo puedes reparar''

El catalán se aventurará en la categoría Original by Motul, la más dura del Dakar en la que no podrá recibir ningún tipo de asistencia externa

Josep Pedró quiere más, y por eso apunta alto de cara al Dakar. Tras coronarse como campeón de España de Rallys Todo Terreno, el catalán ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo. Y no es nada fácil, ya que participará con su moto en la categoría Original by Motul.

Anteriormente conocida como Malle Moto, es una categoría en la que los pilotos compiten sin asistencia externa, diseñada para los pilotos más aventureros y autosuficientes del Rally Dakar. No cuentan con equipos de apoyo, mecánicos ni acompañantes inscritos en la carrera, con un reglamento que garantiza la igualdad de condiciones.

Josep Pedró, preparado para el desafío en el Dakar

Una categoría que se podría definir, según el refranero español, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como: ''estamos obligados a hacernos toda la mecánica de la moto, no podemos tener ninguna ayuda externa'', declaraba el piloto en Antena 3. Esto significa que serán ellos lo que se encargarán de todo el mantenimiento de la moto tras cada etapa, haciéndolo más difícil aun si cabe teniendo en cuenta las características del Dakar.

''No es lo mismo acabar y darle tu moto a un equipo de mecánicos que acabar y saber que todo lo que le pase a la moto, solo tú te lo puedes reparar'', comentaba Josep sobre la categoría romántica, por crear un amor incondicional a los apasionados de este Rally: ''llegamos bien físicamente y creo que podemos estar en los puestos de cabeza, pero no me meto presión''.

Un orgullo familiar

Josep Pedrós Subirats se hizo todo un adicto al Dakar gracias a su padre, que corrió en la edición de 1992, donde todavía era el París-Dakar. En aquel momento el recorrido atravesaba el desierto del Sahara y exploraba otros lugares de África, como podían ser Egipto o Sudáfrica.

Ahora será su hijo el que participará por tercera vez en el Dakar, tomando las riendas de la categoría más extrema, Original by Motul. No es una competición que sea moco de pavo, y eso su familia lo sabe y, en cierta parte, lo sufre: ''Obviamente tienen miedo porque ya conocen los riesgos y saben a lo que nos enfrentamos. Quizá mi madre lo sufre más, mi padre también, aunque se lo queda para dentro. Pero muy orgullosos''. Y tanto que estarán orgullosos, el catalán además de ser el campeón de rallies de tierra ahora va a aventurarse en uno de los retos más ambiciosos de su vida.