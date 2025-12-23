Domenicali anticipa un vuelco en la F1 de 2026: ''El orden jerárquico estará en el aire''

El CEO de la Fórmula 1 avisa de un cambio radical en la parrilla con un nuevo reglamento que promete revolucionar las carreras, los equipos deberán demostrar en pista quién puede adaptarse primero a esta nueva era

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con el nuevo año llega una gran revolución en la Fórmula 1. O eso es lo que ha anticipado el actual Presidente y CEO de la F1, cargo que ocupa desde 2021 y que ha renovado hasta 2029. Una revolución que provoca sentimientos encontrados para pilotos, que tendrán que adaptarse a una baraúnda de nuevas normas, con cambios brutales en la aerodinámica y en las unidades de potencia.

Domecelli anticipa una parrilla viva y camaleónica

El italiano ha escrito una columna en F1.com en la que ha dicho claramente que ''el estado del rendimiento'' en cada uno de los equipos no será algo relevante, ya que ''se hará pedazos'' y ''el orden jerárquico estará en el aire''. Domenecelli no se anda con rodeos sobre todo lo que se avecina en 2026: ''Al final, será en la pista donde se mostrará en que lugar se posicionan cada uno de los equipos. Estoy bastante seguro de que la clasificación de la primera carrera no será la misma que la de final de año, así de rápida e intensa será la carrera de desarrollo''.

''La Fórmula 1 atraviesa un momento emocionante'', anuncia el CEO sin rodeos, siempre maquinando para volver a darle un vuelco a una competición que está viva y en completo movimiento: ''El crecimiento es sólido y todos se preguntan: '¿Qué es lo siguiente? Seguimos proponiendo ideas que no son convencionales e intentamos alcanzar una dimensión que tradicionalmente no se había creado para la F1''.

El foco puesto en las carreras

The show must go on. La famosa frase de Feddie Mercury se puede extrapolar a lo que Stefano Domecelli tiene pensado para la Fórmula 1, espectáculo puro y duro: ''Por supuesto, queremos mantener el enfoque en las carreras. El deporte es nuestro motos y por eso el próximo año habrá nuevas regulaciones. Veremos coches completamente nuevos con unidades de potencia revisadas que utilizan combustibles sostenibles avanzados''.

Sin rodeos, el dirigente italiano señala: ''Este es mi quinto año en el cargo y, si miro atrás, la evolución que hemos tenido es increíble''. Y el futuro, lejos de esa incertidumbre que ha creado en algunos pilotos, lo mira con ''entusiasmo'' y dejando un recado al Madring, el nuevo circuito de IFEMA: ''El año que viene Madrid se unirá a la familia y estamos negociando con otros países la posibilidad de unirse también. Muchos quieren formar parte de nuestro programa. Estamos trabajando duro para que el calendario sea más sostenible''.