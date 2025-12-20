La FIA anuncia los nuevos dorsales de la F1: Solo cambia Max Verstappen

La FIA ha anunciado la lista de los dorsales de cara al mundial 2026 de Fórmula, en la que destacan los cambios de Lando Norris y Max Verstappen, así como el número del único ‘rookie’, Arvin Lindblad

El mundial de Fórmula 1 apenas acaba de terminar, coronando a Lando Norris como el nuevo rey del ‘Gran Circo’, sin embargo, muy pronto estarán de nuevo en la pista peleando por una nueva edición, que además será una de las más esperadas, pues con el nuevo cambio de reglamentación no hay casi nada que se parezca a lo que hemos vivido los últimos años. Como también cambian los números de algunos de los pilotos, pues la FIA ha anunciado la lista oficial de los inscritos y hay tres grandes novedades, empezando por los nuevos dorsales de Lando Norris y Max Verstappen.

Tras ganar el título, el británico va a soltar su 4 para colocar el 1 en el morro de su McLaren. Mientras que el neerlandés pierde ese honor que ha mantenido en los últimos años, pero en lugar de volver al 33 se pasa al 3, ahora que ya no está en la parrilla Daniel Ricciardo, antiguo portador. Mientras que la otra novedad es la del único rookie, el británico Arvin Lindblad, que será piloto de Racing Bulls y se estrenará en la Fórmula 1 luciendo el 41. En el resto, sin novedades, con el 14 de Fernando Alonso y el 55 de Carlos Sainz como hasta ahora.

Dos leyendas que vuelven y números que se marchan

Más allá de todos estos números, hay dos que llaman la atención, los que completan la parrilla, que pasará de los 20 a los 22 pilotos por la llegada de Cadillac, y lo hace con dos grandes nombres que han sido piezas claves en el pasado reciente del ‘Gran Circo’, que ahora vuelven y lo hacen con sus antiguos números. Se trata del 77 y el 11, o lo que es lo mismo, Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el desembarco de la escuadra estadounidense en el paddock.

Unos llega, pero también otros se van, pues hay un piloto que no estará en la parrilla en 2026 tras varios años siendo importante, Yuki Tsunoda, cuyo 22 se marcha de la lista. El nipón no ha tenido un buen año desde que cambió Racing Bulls por Red Bull y al final la escudería austriaca ha optado por cambiar sus alineaciones, ascendiendo a Isack Hadjar al equipo principal y ascender de la F2 al mencionado Lindblad, que tras un paso fugaz por la categoría de ‘plata’ ahora tendrá que demostrar por qué es el protegido de programa de formación de los de Milton Keynes.