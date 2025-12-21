Unai Núñez, feliz en Italia, se acuerda del Athletic: "Son similares"

El ex defensor rojiblanco, cedido por el Celta de Vigo en el Hellas Verona, se alegra de haber dado un paso que le está permitiendo "crecer" como jugador, destacando las similitudes entre la pasión con la que se vive el fútbol en su nuevo equipo y la que se siente en Bilbao

A sus 28 años, Unai Núñez disfruta de su primera experiencia profesional lejos del fútbol español y no se puede decir que no le esté yendo nada bien. De forma un tanto sorprendente, en verano aceptó la propuesta del Hellas Verona para poner rumbo a Italia tras ver cómo el Athletic no se decidía a quedárselo en propiedad. El zaguero había regresado el pasado curso al club en el que se formó en calidad de cedido por parte del Celta de Vigo, pero los rojiblancos rechazaron ejercer la opción de compra de 4 millones de euros pactada y luego se encontraron con el problema de la sanción de Yeray y la lesión de Unai Egiluz, lo que ha dejado a Ernesto Valverde con tres centrales. También la entidad gallega lo quería colocar a toda costa por su alta ficha. Pero el de Portugalete no mira atrás.

Pese a que su equipo se encuentra en puestos de descenso, a dos puntos de la salvación, Unai Núñez se ha ganado los elogios de todos y considera que el estilo del 'Calcio' se adapta perfectamente a sus cualidades. "Me han dicho muchas veces que para completar mi carrera como defensa debería ir a la Serie A. Quería intentarlo, quería crecer, y esta temporada se me presentó la oportunidad de venir a Italia. Estoy en la edad adecuada para salir de mi zona de confort, y creo que, gracias a mis habilidades y a las mejoras que pueda hacer, puedo hacerlo bien en la Serie A. El objetivo es crecer cada día", aseguró en declaraciones a Fox Deportes.

A gusto en el Hellas Verona, que puede comprarlo

Aunque tiene contrato con el Celta hasta 2027, su futuro está en manos del Hellas Verona, que puede quedárselo en propiedad por 5 millones de euros. El vasco, desde luego, se encuentra muy a gusto en el Stadio Marcantonio Bentegodi. "Hay diferentes nacionalidades en el equipo, pero el grupo es bueno. Somos jóvenes y de mente abierta, bromeamos mucho. Hablamos poco italiano; nuestro idioma principal es el inglés, pero nos entendemos fácilmente y nos llevamos muy bien. Esto se refleja en el campo", señaló al respecto.

Pero uno de los aspectos que más le están llamado la atención es la pasión con la que se vive el fútbol en su nueva ciudad, comparándola con la que se siente en San Mamés. "En Bilbao, la gente vive de verdad por el fútbol; hay un gran ambiente en el Athletic Club. En Verona, a pesar de la distancia, la situación es similar. Esto, a pesar de estar lejos de casa, me ayuda a tener confianza, a crecer como futbolista y a ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos", remarcó.

Los números de Unai Núñez en el Hellas verona

Además, Unai Núñez agradeció la confianza de su entrenador, que le ha convertido en un pilar de su defensa. Titular en las 8 primeras jornadas en la Serie A, una lesión en el hombro ante el Cagliari le hizo perderse tres encuentros. Pero ha vuelto a jugar los tres últimos choques completos y suma ya un total de 1.026 minutos repartidos en 13 encuentros, incluido uno en la Copa.

El objetivo de Unai Núñez

"Zanetti ha sido muy claro conmigo desde el principio: me pide que sea un líder y que ayude al máximo a construir el juego. Me estoy ganando su confianza y creciendo, lo que, en consecuencia, es bueno para el equipo. El objetivo para la temporada es mantenernos en la Serie A. Veo bien al equipo: jugamos mejor partido a partido, no concedemos muchas ocasiones al rival y las generamos, aunque a veces no las convertimos. Sin embargo, estoy seguro de que, si seguimos por este camino, nos irá bien: los balones entrarán, las victorias llegarán y ganaremos confianza. A partir de ahí, todo será más fácil", sentenció