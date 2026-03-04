Álvaro Djaló da por zanjado el debate de su futuro en el Athletic Club: "Tengo muchas ganas de volver"

El extremo se marchó en calidad de cedido el pasado verano al Al-Gharafa de Qatar el cual posee una opción de compra. A pesar de ello, el futbolista no piensa demasiado que quedarse en el ese país y ya se enfoca en la siguiente temporada en la cual quiere jugar en el Athletic Club

Álvaro Djaló ha sido uno de los protagonistas de la actualidad del Athletic Club en las últimas horas debido a que el extremo, que está cedido en el Al-Gharafa de Qatar, ha visto que su liga se suspendía sin tener fecha de regreso por las consecuencias que ha desatado los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán que ha desestabilizado toto Oriente Medio. Álvaro Djaló ha roto su silencio, dejando claro que su futuro no pasa por quedarse en el Al-Gharafa a pesar de que el club qatarí tiene opción de compra y afirmando que sólo piensa en volver al Athletic Club.

Álvaro Djaló se marchó cedido al Al-Gharafa el cual lo puede comprar por 11 millones de euros. El extremo ha zanjado su futuro en El Chiringuito: quiere quedarse en el Athletic Club. "Tengo muchas ganas de volver al Athletic, de hacerlo, como cuando llegué a la pretemporada, enfocado y motivado, mucho mejor de cuando me fui".

No se ha quedado ahí el extremo, quien tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2029, ya que se está planteando objetivos ambiciosos. "Mi objetivo es luchar por mi puesto y tener mi rol. Nadie creía que iba a llegar, llegué y a pesar de una mala temporada mía, para el año que viene voy con una determinación muy diferente".

Con todo, no parecía tampoco que el Al-Gharafa estuviera tampoco por la labor de desembolsar mucho dinero para hacerse con los servicios de Álvaro Djaló ya que el rendimiento del extremo tampoco estaba siendo brillante hasta este parón en la liga de Qatar: 23 partidos y 1.277 minutos en los que solo ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias.

Álvaro Djaló cuenta cómo se cerró su fichaje por Al-Gharafa y como está viviendo ahora mismo en Qatar

Por otro lado, Álvaro Djaló ha contado que fue su representante el que le convenció para salir del Athletic Club y aceptar la oferta del Al-Gharafa de Qatar. "Mi agente tuvo que venir desde Madrid convencerme de irme y fue duro acoplarme a un sitio diferente. Hay cuatro españoles en el equipo y me han ayudado para aclimatarme".

El extremo del Athletic Club ha reflexionado como está viviendo estos días con los bombardeos que están sucediéndose en los diferentes países de Oriente Medio. "Una sensación muy rara, por el ruido de las bombas, un poco asustado. Retumban los cristales. Mi familia no me deja de llamar, preocupado, que tengo que volver a casa, pero Qatar es un país seguro, eso nos transmiten".