Ibai Gómez y las 'locuras' de Bielsa en el Athletic: ﻿"Es muy inteligente y se quita a casi todos los jugadores que tienen familia"

El joven técnico recuerda las dos temporadas que el 'Loco' estuvo en Lezama donde dejó muchas anécdotas y medidas peculiares, pero también cómo llegó al Athletic, gracias a que Joaquín Caparrós iba a muchos campos de Segunda B: "A Toquero también lo ficha Caparrós así"

A sus 36 años, Ibai Gómez está a la espera de una nueva oportunidad para seguir creciendo en los banquillos. Tras retirarse en 2023, Ibai Gómez comenzó en el Santutxu juvenil pasó al Arenas de Getxo y antes de estrenarse en el fútbol profesional con el Andorra tuvo una breve experiencia en los Juegos Olímpicos de París como seleccionador de República Dominicana.

El técnico fue destituido a finales de noviembre de 2025 tras cosechar cinco victorias, cinco empates y seis derrotas y ahora tiene más tiempo para ver fútbol y seguir formándose a la espera de un nuevo reto, aunque en una interesante entrevista al podcast Offsiders, Ibai Gómez ha repasado su trayectoria como futbolista, muy marcada por sus dos etapas en el Athletic, donde recordó como se fraguó su fichaje.

"Joaquín Caparrós era mucho de ir a campos de Segunda B por el tipo de mercado que tiene el Athletic. En los últimos tres meses de temporada en el Sestao ya se escuchaba que él iba a venir a verme. Y me llama el Athletic, algo que en mi vida había pensado. Para hacer pretemporada con el primer equipo, y cuando no juegue con ellos, hacerlo con el filial. A Toquero también lo ficha Caparrós así. Era un entrenador que iba a ese tipo de campos a por jugadores destacados que pensaba que podían darle en Primera División", ha recordado el bilbaíno.

Marcelo Bielsa, un antes y un después en el Athletic

Además de Caparrós, Ibai Gómez estuvo también a las órdenes de Marcelo Bielsa, un técnico muy particular y sobre el que guarda varias anécdotas. "Marcelo Bielsa es el entrenador que más sello te deja porque es muy peculiar. Antes de que venga al Athletic no le conozco y cuando viene, después de Caparrós, que son la noche y el día. Tiene un método tan peculiar que yo decía: 'joder'. Su carpeta de ejercicios iba evolucionando con los años porque trabajaba de manera analítica lo que veía en el campo", ha explicado el ahora técnico.

Además, entre algunas de la curiosidades que vivieron, Ibai Gómez ha rememorado que Marcelo Bielsa, que como es lógico tenía su parte de influencia a la hora de llevar a cabo la planificación deportiva de la plantilla, prefería a jugadores jóvenes y sin compromisos familiares. "Jugábamos un domingo a las 12 y nos concentraba desde el viernes. Marcelo es un tío muy inteligente, y cuando llega al Athletic, se quita a casi todos los jugadores que tienen familia. Él sabe cómo es, es consciente de que la forma que trabaja, un jugador con familia igual no lo recibe tan bien como los chicos jóvenes a los que no nos importa ir a casa. Prefería gente joven para trabajar", ha explicado.