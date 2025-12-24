Gurpegui recuerda al Athletic de Bielsa: "Todos se iban de vacaciones y nosotros en el hotel concentrados"

El exfutbolista del Athletic ha repasado su carrera, donde durante dos años estuvo a las órdenes de un técnico sin igual como el 'Loco' Bielsa, que le marcó y dejó muchísimas anécdotas

A sus 70 años, Marcelo Bielsa sigue en activo y dispuesto a vivir su tercer Mundial el próximo verano, en esta ocasión con Uruguay, tras hacerlo con Argentina en 2002 y con Chile en 2010. Pero el 'Loco' también ha tenido una amplia experiencia en banquillo de clubes profesionales. En España tuvo un breve paso por el Espanyol, el cual interrumpió por la llamada de Argentina, y también en el Athletic, donde completó dos temporadas exitosas en las que llegó a dos finales que acabaría perdiendo, en la Europa League ante el Atlético de Madrid y en la Copa del Rey frente al Barcelona.

Pese a todo, el recuerdo que dejó Bielsa en la afición de San Mamés es inigualable por su peculiar forma de ver el fúbtol y la vida, pero también a los jugadores que entrenó en Lezama en aquella época los dejó marcados. Uno de los pesos pesados de ese vestuario era Carlos Gurpegui, que tiene anécdotas del 'Loco' para dar y regalar y ahora ha recordado algunas de ellas en el podcast 'Los Fulanos'.

Sin días libres en los parones y casi en toda la temporada

La forma de dirigir y de entrenar del argentino siempre ha sido muy peculiar, quizás no tenga parangón en el mundo de los banquillos, y por ejemplo, Gurpegui recuerda como en cada parón de selecciones, cuando los jugadores que no eran internacionales tenían el fin de semana libre para descansar, en el Athletic no ocurría eso. Los que no eran llamados por la selección, tenían más trabajo por delante. "Todo el mundo tenía el fin de semana libre, todos los equipos. Nosotros nos concentrábamos el viernes en el hotel para jugar un partido el sábado a la mañana entre nosotros y el tío quería que nos alimentásemos bien, que no sé qué para jugar el partido lo mejor posible. Todo el mundo desde el jueves de vacaciones y nosotros en el hotel concentrados", recordaba entre risas.

Gurpegui también rememora cómo era de exigente con sus jugadores, hasta límites insospechados, pues casi no les daba días libres: "Era brutal, buf... O sea te lleva al límite. Nosotros aquel año jugamos la final de Copa, la final de la Europa League... Y de enero a mayo igual no sé si tenemos tres días libres".

También recuerda el excapitán del Athletic como Marcelo Bielsa tenía pánico a los aviones y lo pasaba verdaderamente mal en cada vuelo que hacían. Además, recuerda el miedo que tenía a los aviones: "Me acuerdo un viaje no recuerdo a dónde era, pero cogió a una azafata y la sentó al lado y fue con ella todo el viaje. Lo pasaba fatal".