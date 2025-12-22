El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 es el 79432: consulta el resto de premios

El número 79432 ha sido agraciado con El Gordo, el primero premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, cada décimo premiado con este número recibe 400.000 euros. El sorteo, celebrado este lunes 22 de diciembre, ha repartido millones de euros por toda España, entre el primer premio y los siguientes que se detallan a continuación

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad marca cada 22 de diciembre el comienzo de las celebraciones navideña. Un día muy especial para los agraciados con el Gordo, que ha recaído en el número 79432 y cantado a las 10:44 por los niños de San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid.

Lista completa de premios de la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad, como cada año, ha repartido ilusión por cada uno de los rincones de nuestro país. Aquí tienes los principales premios, desde El Gordo, que ha llenado de alegría a sus afortunados compradores, hasta los segundos, terceros y demás premios destacados. Comprueba si tus décimos están premiados. ¡Mucha suerte!

El Gordo, primer premio

Número premiado: 79432

Premio: 400.000 euros al décimo, es decir, 20.000 euros por cada euro jugado

Segundo premio

Número premiado: 70048

Premio: 125.000 euros al décimo, o lo que es lo mismo, 6.250 euros por cada euro jugado

Tercer premio

Número premiado: 90693

Premio: 50.000 euros para cada décimo, que equivale a 2.500 euros por euro jugado

Cuartos premios

Número premiado: 78477

Número premiado: 25508

Premio: 20.000 euros al décimo, es decir, 1.000 euros por cada euro jugado

Quintos premios

Número premiado: 23112

Número premiado: 60649

Número premiado: 77715

Número premiado: 25412

Número premiado: 61366

Número premiado: 94273

Número premiado: 41716

Número premiado: 18679

Premio: 6.000 euros para cada décimo ganados o 300 euros por cada euro jugado

Pedrea

Es el conjunto de premios menores y muy numerosos del Sorteo Extraordinario de Navidad, que los niños de San Ildefonso cantan bajo la coletilla ''mil euros''. Puedes comprobarlos en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Premios por terminación igual a la del Gordo

Además, los décimos cuya última cifra coincida con la terminación del Gordo también obtienen premio. En este caso, los números con la misma terminación reciben 100 euros por décimo, cantidad que se cobraría integra al no superar el mínimo sujeto a tributación.

Aproximaciones al premio gordo

Corresponden a los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio, es decir, el 79431 y el 79433. Cada uno de estos décimos premiamos con la aproximación obtiene 2.000.

Los premios de la Lotería de Navidad tras impuestos

Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la cuantía que supera la cantidad de 40.000 euros. En el caso del Gordo, cada décimo premiado recibe 400.000 euros, mientras que Hacienda retiene 72.000 euros, recibiendo el agraciado 328.000 euros netos. Así quedan todos los premios de la Lotería de Navidad tras impuestos: