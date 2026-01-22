El amuleto del Racing de Santander: Chiara López

La joven influencer, que se volvió viral en verano en una campaña de marketing improvisada de la nueva equipación del club cántabro, ahora ha recibido críticas por un vídeo viendo el partido de Copa ante el Barça

El Real Racing Club sigue demostrando que, desde la llegada de José Alberto López al banquillo, en diciembre de 2022, es un vendaval ofensivo, y es que acumula 24 jornadas seguidas marcando, es decir, las 22 primeras de esta temporada y los dos últimos partidos de la campaña anterior. Eso sin contar los dos partidos de play-off de ascenso ante el Mirándés del curso pasado, si no sumaría 26 encuentros consecutivos anotando.

Además, el conjunto cántabro es líder en solitario de LaLiga Hypermotion, con tres puntos de ventaja sobre el CD Castellón y la UD Las Palmas, por lo que ahora mismo sería uno de los dos equipos que subiría de manera directa a Primera división.

El buen hacer atacante del Racing, con 49 tantos en 22 jornadas, promediando 2,22 goles por partido, le llevaría, si sigue en esta línea, a hacer en las 42 jornadas casi cien goles, unos números nunca vistos en Segunda división. Hay quien atribuye este éxito del Racing de Santander a una persona que pudo actuar como amuleto el pasado verano, la influencer Chiara López.

Sobrina del accionista y peñista Jesús López Brea, el fiel aficionado del Racing colgó en su cuenta personal de X (antiguo Twitter) una foto este verano con la nueva camiseta del equipo y su sobrina. La imagen se viralizó como la espuma y aquella fotografía sirvió de campaña mediática improvisada para el club, ya que la joven tiene dos millones de seguidores sólo en TikTok.

Cinco meses después de aquello, Chiara ha ido mostrando en redes sociales que comparte con su tío la pasión por el Racing y algunos aseguran que está haciendo de amuleto para el equipo, al que no le pueden ir mejor las cosas.

CRÍTICAS TRAS IR AL PARTIDO DE COPA ENTRE EL RACING Y EL BARCELONA

La joven subió un vídeo en sus redes viendo el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona, correspondiente a los octavos de final del torneo del KO.

En el vídeo se la ve vivir con intensidad el encuentro, pero en los comentarios del mismo recibió multitud de críticas, ya que la acusaban de que esa era la primera vez que visitaba el Sardinero, nada más lejos de la realidad.

Chiara no suele faltar a ningún partido del Racing en casa, viajando también con el equipo cada vez que puede, como hizo en el duelo de liga ante el Sporting de Gijón. Una parte de la afición del Racing quiere que siga así, ya que hasta ahora la joven ha traído suerte al equipo.