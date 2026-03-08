Sergio Camello revela su lucha con las redes sociales: "Quitarme Twitter fue lo mejor que he hecho en mi vida"

El delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, se ha sincerado en una entrevista con Saúl Craviotto sobre su vida personal. En la charla, el madrileño ha tratado la presión de las redes sociales, el impacto emocional de ganar el oro olímpico y el ambiente especial que encontró en el vestuario de Vallecas, entre otros temas

El delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, ha compartido una reflexión profunda sobre el impacto que las redes sociales y la presión mediática pueden tener en la salud mental de los futbolistas. En una entrevista reciente con el campeón olímpico Saúl Craviotto, el atacante madrileño explicó cómo llegó a sufrir emocionalmente por la exposición constante a las críticas en internet.

Camello reconoció que durante un periodo de su carrera desarrolló una dinámica perjudicial con las redes sociales, especialmente con Twitter, actual X, donde solía buscar opiniones sobre su rendimiento aunque supiera que muchas de ellas podían afectarle negativamente.

“Hubo un momento en el que me hacía mucho daño a mí mismo porque me buscaba mucho en Twitter sabiendo que lo que iba a encontrar no me iba a gustar”, confesó.

El delantero explicó que sentía una necesidad casi compulsiva de leer lo que se decía sobre él, a pesar de ser consciente de que esa práctica terminaba afectando a su estado de ánimo.

El día que decidió alejarse de las redes sociales

La situación cambió cuando tomó la decisión de abandonar esa red social para proteger su bienestar emocional. Para el futbolista del Rayo, ese paso marcó un punto de inflexión en su relación con el entorno digital. “Hasta que decidí quitarme Twitter. Lo mejor que he hecho en mi vida”, aseguró.

Camello incluso dejó abierta la posibilidad de seguir reduciendo su presencia en redes sociales, señalando que Instagram podría ser la siguiente plataforma de la que se distancie. “El siguiente paso seguramente sea quitar también Instagram”, añadió.

El atacante explicó que la exposición constante a comentarios y críticas puede convertirse en un factor de desgaste para muchos deportistas.

Aprender a convivir con la presión

El jugador rayista también reflexionó sobre el origen de muchas críticas en redes sociales. Según su experiencia, muchas de esas opiniones nacen de la frustración de personas que desean estar en el lugar que ocupan los futbolistas profesionales. “Lo he pasado muy mal, pero muchas veces ha sido culpa mía por buscar esas cosas”, reconoció.

Camello considera que entender ese contexto le ayudó a relativizar las críticas y a centrarse en su trabajo dentro del campo. “Es gente que quiere estar donde estás tú y paga esa frustración contigo”, explicó.

Hoy, el delantero asegura sentirse mucho más tranquilo después de haberse alejado de ese entorno digital. “No necesito saber qué se habla de mí. Estoy tranquilo con mi trabajo y eso es lo importante”, afirmó.

Un vestuario diferente en el Rayo Vallecano

Durante la conversación, Camello también habló del ambiente que encontró en el Rayo Vallecano, un club en el que asegura haber descubierto un vestuario muy distinto al que imaginaba en el fútbol de élite.

El delantero reconoció que, antes de llegar a Vallecas, tenía una idea preconcebida de cómo eran los equipos de LaLiga: “Pensaba que los vestuarios de Primera estaban llenos de egos y de estrellas”.

Sin embargo, su experiencia en el Rayo fue completamente distinta. “En el Rayo me enamoré del grupo. Encontré un vestuario con gente que se lo ha trabajado mucho y que valora todo”, relató.

Camello destacó la naturalidad de sus compañeros y el ambiente humano que existe dentro del club madrileño: “Es gente normal con la que disfruto en el día a día”.

El oro olímpico y un vacío inesperado

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el futbolista habló sobre la experiencia de ganar el oro olímpico con la Selección española en los Juegos de París.

Lejos de vivir ese momento con la felicidad que esperaba, Camello confesó que experimentó una sensación inesperada de vacío emocional. “Pensaba que ganar un oro iba a ser lo máximo en felicidad, pero la realidad fue diferente”, explicó.

El delantero contó que veía cómo su entorno celebraba el logro con entusiasmo, mientras él no lograba sentir esa misma alegría. “Veía que la gente de mi alrededor lo disfrutaba mucho, pero yo no encontraba esa felicidad”, relató.

Meses difíciles tras el éxito

Ese contraste emocional provocó un periodo complicado para el jugador, que reconoce haber pasado varios meses intentando entender lo que le estaba ocurriendo. “Sentí un vacío muy grande y estuve muchos meses con una tristeza que no entendía”, confesó.

Camello explicó que incluso llegó a sentirse culpable por experimentar esa sensación después de haber conseguido uno de los mayores logros posibles en el deporte: “Me sentía egoísta por estar triste en un momento así”.

Con el paso del tiempo logró comprender mejor lo que había sucedido y canalizar esas emociones. El delantero reconoce ahora que todo formó parte de un proceso de adaptación a un éxito que llegó de forma repentina.

Una visión humilde del éxito

A pesar de haber sido protagonista en la conquista del oro olímpico, Camello mantiene una visión muy humilde de aquel momento histórico. “No me gusta que se me trate como un héroe”, afirmó.

El futbolista explicó que simplemente se encontró en el lugar adecuado en el momento oportuno. “Yo estaba ahí, me dieron el balón y marqué. Podría haber sido otro jugador”, concluyó.

Con esta reflexión, el delantero del Rayo Vallecano ha puesto sobre la mesa un tema cada vez más presente en el deporte profesional: la importancia de cuidar la salud mental de los futbolistas en un entorno de presión constante y exposición pública permanente.