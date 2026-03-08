30 aniversario

Íñigo Pérez se sincera tras el Sevilla - Rayo: "Parecía que había un pacto de no agresión"

El entrenador rayista, que considera justo el empate, fue autocrítico con la primera parte de su equipo y cree que los dos equipos sellaron con gusto el punto

Íñigo Pérez, en el momento de saludar a Javi Martínez.IMAGO

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 2 min lecturaSin comentarios

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, valoró positivamente el empate de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras igualar el tanto de Akor Adams en la primera parte y considera que fue un resultado justo a tenor de lo sucedido sobre el terreno de juego.

En este sentido, fue autocrítico con el comportamiento de los suyos en los primeros 45 minutos, pero alabó la reacción tras regresar de los vestuarios.

El técnico rayista asegura que los dos equipos se conformaron con el empate

"El empate es justo. Nos ha faltado agresividad en la primera parte. Luego fuimos entrando y encontrando el gol en un escenario que nos gusta", apuntó el entrenador vallecano, que se sinceró al asegurar que los dos conjuntos se conformaban con el empate. "Al final se ha visto que los equipos querían llevarse un punto", señaló el míster, que le dio su lugar a los futbolistas del plantel.

"Todo lo que consiga este equipo es mérito de los jugadores, no dependemos de los rivales. Hoy parecía que al final había un punto de no agresión", indicó Pérez, que celebra que han puesto tierra de por medio con el descenso.

"Estamos a seis puntos del descenso, hace poco estábamos entre los que salen en rojo por estar en descenso. Estamos consiguiendo puntos y hay que solidificar los pasos dados", aseguró.

No le sorprende el gol de Pacha Espino

Además, el entrenador franjirrojo se refirió al golazo de Pacha Espino para empatar el partido, lo que no sorprende en absoluto a Íñigo Pérez. "Es frecuente hacer este tipo de goles el Pacha (Espino): me alegro. Parece que es algo fortuito pero lo suele hacer de forma habitual en los entrenamientos", apuntó.

