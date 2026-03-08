Almeyda explica lo ocurrido con Vargas, es cauto con Azpilicueta y valora el punto del Sevilla: "Estuvimos cerquita"

El técnico argentino, que considera justo el empate, destaca lo que supondría perder de nuevo al navarro y señala el motivo de la baja de última hora del internacional helvético

Almeyda, que cumplió su tercer partido de sanción y dio las instrucciones desde una cabina del Ramón Sánchez-Pizjuán, valora el punto conseguido por el equipo tal y como se desarrolló el partido y los méritos realizados por ambos equipos.

"Por cómo se había dado el partido y por cómo se iba presentando, intentábamos mantener ese 1-0 ante un rival que sabemos que juega bien y que tiene variantes. En definitiva, valoramos el punto y, sobre todo, creo que fue bastante parejo el partido", indicó el técnico sevillista, que resaltó la fortaleza atrás del equipo.

Almeyda destaca el nivel defensivo del equipo

"Estábamos ordenados ante un rival con mucha movilidad, que es difícil de detectar porque te meten gente entre lateral y central, y se meten por el medio. Valoro mucho la atención de nuestros jugadores. Estábamos para buscar el segundo. Ya el gol de ellos fue de otro partido porque no hubo ocasiones claras tampoco. El empate fue justo, pero estuvimos cerquita", apuntó el 'Pelado'.

Además, destacó la inercia positiva del equipo, que suma cinco jornadas sin perder. "Esto es un gran cambio, es algo positivo, más allá de que uno siempre quiere ganar. Esto va de sumar. Somos conscientes de que nos estamos jugando y de los puntos que necesitamos", indicó el míster, que añadió: "Teniendo en cuenta lo que fue la primera vuelta, seguimos sumando. Se achican las fechas y seguimos sumando. Si se hace de a tres, la felicidad es completa, pero estamos en esa lucha. El equipo y los jugadores se lo vienen dejando todo, la verdad".

Los problemas físicos de Azpilicueta

Por otro lado, valoró el estado físico de Azpilicueta, que se vio obligado a retirarse del terreno de juego por molestias en la segunda parte después de haber firmado una buena actuación. "No he podido hablar todavía con él. Esperamos que no sea nada importante. Es un jugador importante para nosotros, porque es nuestro cerebro, junto a Nema (Gudelj); son los que mandan y los que ordenan. Tenerlos dentro del campo siempre es importante. Ya mañana tendremos bien claro si tuvo un problema grave o no", aseveró Matías Almeyda, que señaló el motivo de la caída a última hora de la convocatoria de Vargas.

Almeyda explica la baja de última hora de Vargas

"Los jugadores lo están dando todo y yo lo valoro. Para nosotros, Rubén es ese jugador que puede hacer click en diferentes momentos de los partidos. Él no se sentía con seguridad todavía para este partido, pero para el que viene va a estar. No le pasó nada ni sentía ninguna molestia, solo fue una cuestión de seguridad", explicó Almeyda.