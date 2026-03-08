Almeyda confirma sus planes con Mendy y condiciona su futuro en el Sevilla

El técnico sevillista ha apostado en los últimos partidos por una alternativa en el centro del campo que excluye al pivote y sus decisiones venideras determinarán el rumbo del club con el futbolista cedido

Hasta hace poco, no existía ninguna duda de la presencia de Batista Mendy en el once de Almeyda, pues se erigía en un fijo en el centro del campo, como compañero habitual de Agoumé, pero incluso con más continuidad.

De hecho, desde principios de noviembre hasta finales de enero encadenó diez titularidades ligueras hasta que la acumulación de amarillas le obligó a perderse el choque contra el Athletic, lo que no fue óbice para que en los dos siguientes jornadas lo volviera a contar con él en el once inicial.

Esta situación y el rendimiento del futbolista provocaron que el Sevilla iniciara los movimientos para intentar retenerle en verano, para lo que, de partida, tendría que abonar la opción de compra pactada con el Trabzonspor turco de siete millones de euros. De hecho, el propio medio reconoció que ya había hablado con el club.

Giro brusco en la situación de Mendy

Sin embargo, su tesitura en Nervión ha cambiado radicalmente en el último mes, más concretamente desde mediados de febrero, cuando ante el Alavés Almeyda empezó a apostar por un plan sin su presencia en el esquema.

De ese modo, experimentó con un centro del campo formado por Agoumé, Sow y Juanlu, que no funcionó en demasía por la expulsión tempranera del quinteño, lo que le devolvió a Mendy al once contra el Getafe, si bien fue cambiado al descanso como síntoma de lo que ocurriría en los dos siguientes duelos.

Así, Almeyda le dio una nueva oportunidad en el derbi a la medular empleada contra los babazorros, con Juanlu de interior, y debió de gustarle lo que vio, porque hoy ha decidido nuevamente sentar al pivote, que en los últimos cuatro partidos solo ha sido titular en uno y fue sustituido al descanso.

Las próximas decisiones de Almeyda con Mendy serán deterinantes

Un brusco cambio de rol que podría condicionar las intenciones del Sevilla con Mendy de cara a verano o que el futbolista vuelva a plantearse su futuro si este nuevo estatus en el equipo se mantiene de aquí en adelante.

Lo cierto es que Mendy ha tenido minutos en todos los últimos partidos, sobre todo para reforzar el centro del campo en distintas circunstancias, aunque, por ejemplo en el derbi solo disputó un minuto.

Almeyda ha encontrado una alternativa táctica que le está convenciendo a tenor de que está repitiendo la fórmula, por lo que serán trascendentes las decisiones que tome en los próximos partidos con Mendy, que ha pasado de titular indiscutible a recambio en las segundas partes para el argentino.

