Gareth Bale desvela cómo funciona realmente el vestuario del Real Madrid: "No me sorprendió que despidieran a Xabi"

En una entrevista reciente, el exfutbolista del Real Madrid, Gareth Bale, ha analizado la actualidad del club blanco, ha repasado su etapa en el Santiago Bernabéu, su relación con figuras como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, y su fichaje en 2013. El galés también reflexionó sobre el despido de Xabi Alonso y el funcionamiento interno del vestuario madridista

Gareth Bale ha vuelto a situar al Real Madrid en el centro del debate futbolístico tras su reciente intervención en el podcast 'Stick to FootballMagazine'. El exjugador galés, protagonista de una de las etapas más exitosas del club blanco en la última década, repasó diversos episodios de su carrera y dejó reflexiones contundentes sobre cómo funciona realmente el vestuario madridista.

Uno de los asuntos más llamativos de la conversación fue su opinión sobre la salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid. Bale aseguró que la noticia no le sorprendió en absoluto, una afirmación que vuelve a poner el foco en la exigencia extrema que caracteriza al club blanco y en el peso que tiene el vestuario dentro de su estructura deportiva.

Bale analiza el despido de Xabi Alonso

La valoración del galés fue directa y dejó entrever cómo se vive la gestión del equipo dentro del Real Madrid. Según Bale, el entrenador debe entender que en el club blanco la clave no siempre reside en el planteamiento táctico, sino en la capacidad de manejar un vestuario lleno de estrellas.

“No me sorprendió que despidieran a Xabi. En el Real Madrid, si te excedes, los jugadores no quieren… solo necesitas ser un gran entrenador, no un estratega excepcional”, explicó Bale durante la entrevista. Sus palabras apuntan a una realidad que varios exjugadores han señalado en el pasado: en el Bernabéu la gestión del grupo suele ser tan determinante como las ideas futbolísticas.

El exdelantero también recordó que el Real Madrid es un club donde las dinámicas cambian con rapidez. Los resultados y la convivencia dentro del vestuario son factores que pueden marcar el destino de cualquier entrenador, incluso cuando se trata de figuras respetadas dentro del propio club.

El fichaje que pudo cambiar su carrera

Otro de los momentos más interesantes de la conversación llegó cuando Bale recordó el verano de 2013, el momento en el que abandonó el Tottenham para convertirse en jugador del Real Madrid. El galés reveló que el Manchester United estuvo muy cerca de cerrar su fichaje y que incluso presentó una oferta superior a la del conjunto blanco.

“El Manchester United y el Real Madrid eran los dos equipos interesados. De hecho, ofrecieron más que el Madrid… Hablé con David Moyes, que era el entrenador en aquel momento”, explicó el exfutbolista.

Sin embargo, la decisión final estaba tomada desde mucho antes de que se cerraran las negociaciones. Bale aseguró que su deseo siempre fue vestir la camiseta del Real Madrid, una elección que terminaría marcando el rumbo de su carrera deportiva.

“Mi corazón estaba puesto en el Madrid”, confesó el galés, recordando una decisión que le llevó a conquistar cinco Champions League con el club blanco y a convertirse en protagonista de algunos de los momentos más memorables de la historia reciente del equipo.

Cristiano Ronaldo, Ramos y el liderazgo del vestuario

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de la convivencia en uno de los vestuarios más competitivos del fútbol mundial. Bale compartió su visión sobre el papel de varias figuras clave dentro del equipo, especialmente Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

El galés explicó que el delantero portugués vivió una evolución clara durante sus años en el Real Madrid. Cuando Bale empezó a seguir su carrera en Inglaterra, Cristiano era un extremo con gran capacidad de desborde. Sin embargo, en Madrid comenzó a transformarse en un goleador prácticamente imparable.

“Cuando le veía en Inglaterra era más extremo, pero cuando llegué al Madrid ya estaba empezando a convertirse en un goleador puro. Estaba muy motivado para marcar en cada entrenamiento y en cada partido”, recordó Bale.

A pesar de la enorme influencia del portugués, Bale considera que el verdadero líder del vestuario era Sergio Ramos. Según su relato, el central sevillano ejercía una autoridad natural dentro del grupo y tenía una presencia constante en el día a día del equipo: “Cristiano tenía su ego y era un líder por derecho propio, pero el líder del equipo era Ramos”.

Ancelotti, Zidane y la gestión del grupo

El exjugador también repasó su relación con dos de los entrenadores más importantes de su carrera: Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Bale explicó que ambos tenían estilos muy distintos, pero coincidían en un aspecto fundamental para triunfar en el Real Madrid: la gestión del vestuario.

Según el galés, Ancelotti tenía una capacidad única para mantener unido al grupo. Incluso cuando un jugador no participaba en los partidos, el técnico italiano conseguía que se sintiera importante dentro del equipo.

“La gestión de Carlo era la mejor. Incluso si no jugabas, te hacía sentir como su mejor amigo”, explicó Bale.

Sobre Zidane, el galés destacó el respeto que generaba su figura dentro del vestuario por todo lo que había representado como futbolista. Para Bale, su liderazgo se basaba en esa autoridad natural que había construido durante su carrera como jugador.

La presión mediática y su relación con la prensa

Otro de los temas que Bale quiso abordar fue su complicada relación con la prensa durante su etapa en el Real Madrid. El galés explicó que el entorno mediático del club es muy diferente al que había vivido en Inglaterra.

Según su relato, la cobertura constante del equipo genera una presión añadida para los futbolistas. “Hay periódicos que se dedican solo a cubrir al Real Madrid. Sabes que no puedes bajar el ritmo porque te van a señalar”, explicó.

Bale también defendió su profesionalidad frente a algunas de las críticas que recibió durante sus últimos años en el club, especialmente aquellas relacionadas con su afición al golf. El galés aseguró que esa imagen fue exagerada por parte de los medios y que siempre mantuvo una actitud profesional dentro del equipo.

A pesar de las polémicas, Bale se mostró orgulloso de su etapa en el Real Madrid. Una carrera marcada por títulos históricos, goles decisivos y momentos que ya forman parte de la memoria del club blanco.