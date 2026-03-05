Varane confirma la incertidumbre sobre el futuro de Nico Paz: "Su continuidad no está en nuestras manos"

El futuro de Nico Paz vuelve a generar debate tras las declaraciones de Raphaël Varane, quien aseguró que la continuidad del argentino en el Como 1907 depende únicamente del Real Madrid

El exdefensa del Real Madrid, Raphaël Varane, actual integrante de la directiva del Como 1907, habló recientemente sobre la situación del joven talento argentino Nico Paz, una de las revelaciones del equipo italiano esta temporada. El campeón del mundo con Francia dejó claro que, aunque el club disfruta del rendimiento del mediocampista, su continuidad no depende ni del jugador ni de la propia entidad lombarda.

En una entrevista concedida al diario La Gazzetta dello Sport, el excentral explicó que el futuro del futbolista está en manos del club blanco, que mantiene el control sobre su situación contractual.

El Real Madrid mantiene el control del futuro de Nico Paz

Durante sus declaraciones, Varane subrayó que el destino del joven mediapunta argentino está ligado a la decisión del Real Madrid, equipo en el que se formó como canterano y que incluyó una cláusula de recompra cuando se produjo su salida.

El dirigente del club italiano reconoció que en Como están encantados con el rendimiento del jugador, pero también asumen que su permanencia no depende de ellos. “En este momento estamos disfrutando de Nico Paz, pero su continuidad no está en nuestras manos ni tampoco en las suyas”, explicó el exdefensor francés.

El futbolista de 21 años se ha convertido en una de las piezas más influyentes del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, firmando una temporada muy destacada con 10 goles y 6 asistencias, cifras que han despertado el interés del club madrileño para recuperar al jugador en el próximo mercado de verano.

Otro canterano en el radar: Jacobo Ramón

Varane también se refirió a otro futbolista vinculado al conjunto blanco: Jacobo Ramón. El defensor, que también pertenece a la cantera madridista, podría regresar al club si se ejecuta la opción de recompra que figura en su contrato.

El exjugador del Real Madrid no escatimó elogios hacia el central madrileño, destacando su potencial de crecimiento.

Según explicó, se trata de un futbolista con una gran fortaleza física y con cualidades para convertirse en un defensa de alto nivel, siempre que continúe desarrollándose con constancia.

El “milagro” deportivo del Como

Más allá de los nombres propios, Varane quiso poner en valor el sorprendente progreso del Como en el fútbol italiano. El exinternacional francés calificó la evolución del club como algo casi extraordinario.

Hace apenas unos años, la entidad competía en categorías muy inferiores, y ahora se ha consolidado como uno de los proyectos más interesantes de la Serie A.

Para el exdefensa, el crecimiento del club se explica por un enfoque innovador y una visión moderna en la gestión deportiva, algo que, según confesó, fue uno de los motivos que le llevó a involucrarse en el proyecto. “Estamos presenciando algo increíble. Hace siete años el equipo estaba en Serie D y ahora compite entre los mejores. Es un proceso muy especial”, señaló.

El papel clave de Cesc Fàbregas en el proyecto

Varane también tuvo palabras de reconocimiento para Cesc Fàbregas, técnico del conjunto italiano. El francés destacó que el entrenador español no solo aporta conocimientos tácticos, sino que también ha sabido construir un fuerte sentimiento de unión dentro del vestuario.

Además, subrayó que el equipo ha desarrollado un estilo de juego atractivo y ofensivo, algo que ha convertido al Como en uno de los conjuntos más entretenidos de ver en el campeonato italiano.