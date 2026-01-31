Cómo conseguir 50 euros gracias a LaLiga de Tebas y la piratería

El canal de denuncias de LaLiga ahora "premiará" a los ciudadanos que denuncien bares, cafeterías o restaurantes donde se emita el fútbol de manera ilegal

La batalla contra la piratería es el mayor reto de Javier Tebas al frente de LaLiga. El organismo rector del fútbol español tiene ahora entre ceja y ceja la lucha contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA (mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías), para lo que va a incentivar su canal de denuncias.

LaLiga pide "la colaboración responsable de los consumidores y usuarios" para que denuncien a los bares, restaurantes, hoteles o cafeterías que ofrezcan fútbol de manera ilegal. Por ello dará una gratificación de 50 euros a quienes acudan a su canal de denuncia para ello, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

Desde el organismo que preside Tebas indican que detectar una emisión fraudulenta del fútbol en un establecimiento es "sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos".

Lo primero que habría que hacer es observar la esquina de la pantalla del televisor. "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", afirman desde LaLiga, ya que si no aparece ninguna letra el local podría estar retransmitiendo el fútbol de forma ilegal.

"En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder a www.laligabares.com/denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión. El proceso es rápido, intuitivo y confidencial", explican. Los 50 euros se logran en los casos en los que la denuncia resulte validada por LaLiga.

Tebas asegura que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla".

La opinión de la hostelería sobre la persecución de Tebas

"Desde Hostelería de España se ha iniciado hace un tiempo una vía de colaboración con La Liga", dice en un comunicado emitido por la asociación hostelera, donde también se asegura que sus objetivos son "concienciar sobre la emisión legal de fútbol" y "avanzar en un sistema de condiciones más justo en las tarifas de locales de hostelería".

Además, defienden que los establecimientos son "puntos de encuentro, socialización y convivencia y no de desencuentro, confrontación y denuncia entre ciudadanos".

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, se ha mostrado favorable en "la lucha contra la piratería, partiendo de la base de que supone una competencia desleal para la inmensa mayoría del sector que actúa de manera legal". Pero también afirma que la campaña de LaLiga "rebasa todos los límites admisibles y señala a un sector que siempre ha sido un aliado para el fútbol".