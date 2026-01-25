Lamine Yamal, Nico Williams y el Betis no escapan del Carnaval de Cádiz

Desde una chirigota caracterizada con los dos jugadores de la selección española hasta un cuplé del Yuyu dedicado al conjunto verdiblanco

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2026 lleva varios días en marcha y, como es habitual, el fútbol no se ha escapado de la sátira y el humor que conquistan el Gran Teatro Falla durante los meses de enero y febrero.

En esta edición, una chirigota se ha presentado caracterizada como Lamine Yamal y Nico Williams, ataviados con la equipación de la selección española de fútbol. La chirigota llamada ‘Los legales, (nosotros sí no?)’, mezcla el humor propio del carnaval gaditano con una crítica social y la actualidad del mundo del fútbol.

La agrupación sevillana, conocida como la del 'Pakoli', usa a ambos futbolistas para hablar de inmigración, política o racismo, todo con el balompié muy presente. La mitad de los componentes van caracterizados como Nico Williams, con sus rastas morena y rubia y con una ikurriña en la cintura, mientras que la otra mitad va vestida de Lamine Yamal, con sus mechas rubias.

En su pase de preliminares, la chirigota tuvo varias referencias contra la política migratoria de Vox, las cuales generaron la risa del público presente en el teatro. "Cuando piensas que lo has visto 'tó', aparece un negro de Vox", fue una de las frases que más carcajadas generó.

Habrá que esperar hasta que terminen las preliminares para conocer si esta chirigota futbolera pasa a la siguiente ronda o si Lamine y Nico sólo volverán a ser vistos en un terreno de juego y no sobre las tablas de un teatro.

El Yuyu lleva al Betis al COAC en un cuplé

El Real Betis Balompié tampoco se ha librado este año de salir en el COAC, algo que viene siendo recurrente cada concurso, como ocurrió el año pasado con la figura de Joaquín Sánchez.

Por ahora, ha sido el Yuyu el que ha llevado al conjunto verdiblanco al Gran Teatro Falla con un cuplé de su chirigota 'Los que van a coger papas'. Caracterizados como pontífices, la chirigota dedica una letra a la coincidencia entre la muerte de los Papas cada vez que el Betis gana un título, aprovechando también para, con la gracia gaditana, acordarse del Cádiz CF.

Letra completa del cuplé del Yuyu al Betis en el COAC 2026

"Hay una leyenda negra, en el mundo del deporte, que a la lógica se escapa, si el Betis gana la Copa, como por arte de magia, ese año se muere el papa. El Betis ganó la Copa, en el año 77, la primera de su historia; el Papa era Pablo VI, que estaba divinamente, y Dios lo tenga en su gloria. Hace tan solo tres años, ganó el Betis por penalti, en una Copa del Rey, donde le gana al Valencia, y muere de un jamacuco Benedicto XVI. La vida del santo padre, depende de que el Real Betis no la mande al travesaño. Si dependiera del Cádiz, duraba el Papa 300 años".