Ibai Gómez desvela sus problemas de salud mental en el Athletic: "No supe gestionar el no ser titular"

El exfutbolista rojiblanco, tras dos años y medio de éxito en el Alavés, se ganó el derecho a regresar a San Mamés con "más caché", pero reconoce que no supo gestionar su vuelta y ello le influyó en su rendimiento

Ibai Gómez intenta abrirse camino en el mundo de los banquillos desde que hace un par de años colgara definitivamente las botas tras jugar en el Santutxu. Tras pasar por el Arenas de Getxo vivió la experiencia de unos Juegos Olímpicos como seleccionador de la República Dominicana y este mismo verano firmó por el Andorra que preside Gerard Piqué.

Sin embargo, su primera experiencia en los banquillos del fútbol profesional acabó el pasado mes de noviembre cuando llegó a un acuerdo con el club andorrano para abandonar su cargo tras sumar cinco victorias, cinco empates y seis derrotas, es decir, un total de 20 puntos en 16 jornadas. Así pues, el bilbaino sigue ahora a la espera de un nuevo proyecto con el que continuar su incipiente carrera en los banquillos.

En una entrevista para Mundo Deportivo, el exfutbolisa del Athletic Club ha repasado su andadura como futbolista, que vivio dos etapas diferenciadas en San Mamés separadas por un paréntesis de dos temporadas y media en el Alavés. Su años en Vitoria fueron de lo mejor en su carrera, tanto que el Athletic se decidió a pagar cuatro millones de euros por él cuando había salido antes a coste cero. Sin embargo, su regreso a Bilbao no fue como esperaba y ahora revela los motivos.

Ibai Gómez reconoce que no detectó sus problemas de salud mental a tiempo

"Yo en el Athletic tengo dos etapas muy marcadas. La primera, mis seis temporadas, luego dos temporadas en el Alavés que fueron maravillosas y luego vuelvo al Athletic y ahí es cuando yo realmente, después de hacer dos temporadas y media tan buenas pues vuelvo con cierto caché, pagan por ti en el Athletic y yo no fui un buen suplente. No supe gestionar el no jugar de titular", reconoce el ahora entrenador.

Ibai Gómez habla sin tapujos de los problemas de salud mental que tuvo en su segunda etapa en San Mamés y que no se irían hasta el final de su carrera deportiva: "En el momento crees que todo está bien. Lo más difícil de las depresiones o momentos críticos de ese tipo es detectarlos muchas veces. Detectar uno mismo que está pasando por un proceso creo que es clave. En ese momento no lo detecté y luego con el tiempo te das cuenta que has pasado por un proceso, no sé si llamarlo depresión, pero bueno en cierto modo sí. Obviamente hay diferentes grados, pero en cierto modo sí".