Nico Williams no da la talla con el Athletic Club y Valverde se lo 'carga'

El extremo internacional del Athletic Club fue sustituido en los dos últimos encuentros de LaLiga por Ernesto Valverde que, con el marcador en contra, decidió sacar del terreno de juego al que, sobre el papel, es el futbolista más peligroso de la plantilla vasca

Si la situación en el Athletic Club es caótica, Nico Williams es el responsable de un alto porcentaje de la preocupación del conjunto rojiblanco en lo que va de temporada. Con la renovación firmada y el Barcelona lejos del juego, el Athletic Club se las prometía muy felices con la estrella española, pero de momento, más sombras que luces figuran en un tramo de curso nefasto para el club y para el propio jugador. La pubalgia ha reducido a más de la mitad el rendimiento del navarro y condiciona cada esfuerzo físico que lleva a cabo el futbolista. Aunque anunció que las dolencias habían disminuido en las últimas jornadas, Nico Williams sigue sin dar la talla, actualmente, en el Athletic Club y empieza a ser habitual ver como, con el marcador en contra, Valverde se 'carga' al pequeño de los Williams.

Ernesto Valverde cambia a Nico Williams con el marcador en contra del Athletic Club

Es imposible negar que Nico Williams es el mejor futbolista que posee el Athletic Club en su plantilla, aunque el rendimiento en esta temporada del navarro no lo demuestre. Su nivel ha disminuido tanto, en gran parte por la pubalgia y el temor a volverse a lesionar, que rara vez es el partido que el navarro termina sobre el terreno de juego. Recientemente, en las últimas dos derrotas en LaLiga del Athletic Club, ha coincidido que con el marcador y tiempo en contra, Ernesto Valverde ha optado por sacar del terreno de juego a Nico Williams que, sobre el papel, es el futbolista más peligroso del ataque rojiblanco. Ante el Celta, el internacional español abandonó el terreno de juego en el minuto 75, mientras que frente al Espanyol, perdiendo 1-2, lo hizo en el minuto 57. Dos cambios muy llamativos marcados por el rendimiento y salud del futbolista.

Nico Williams, de la mano de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Aún así, Nico Williams sigue agradecido a Valverde por todo lo que el técnico rojiblanco le ha enseñado, tal y como desveló en DAZN. "Muy contento porque ha sacado todo mi potencial", destacaba Nico Williams. "El míster me recalca mucho que tengo que ser un poco más egoísta porque tengo situaciones para chutar y doy el pase. Creo que es algo que tienes o no tienes", sentencia Nico Williams. Mientras tanto, el extremo rojiblanco sigue buscando su mejor versión con cada entreno en Lezama, a la espera del regreso definitivo de Robert Navarro. El mediapunta se ha convertido en su socio favorito en el ataque rojiblanco y la presencia de ambos sobre el césped es notable.