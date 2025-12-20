Nico Williams desvela a medias su apuesta con Lamine Yamal: "No se dice"

Los 'cracks' de Athletic y Barcelona mantienen una gran relación de amistad, pero también se pican entre ellos. Fruto de esa competitividad han apostado sobre quién de los dos va a meter más goles en la presente temporada

No está siendo una temporada sencilla para el Athletic, en general, y para Nico Williams, en particular. Sus problemas de pubalgia le dejaron fuera de combate durante varias semanas y Ernesto Valverde ya avisó que hay que seguir dosificándolo. Es la única receta para poder seguir contando a tope con el futbolista más diferencial de un equipo que ha echado mucho de menos su mejor versión. Pero el extremo vuelve a sentirse importante. Acumula ya diez jornadas consecutivas sobre el campo en LaLiga, la seis últimas como titular, y ha contribuido con goles importantes ante Oviedo y Levante y una asistencia frente al Atlético de Madrid. Aunque también en el último choque liguero desaprovechó un penalti que pudo meter a su equipo en el partido ante el Celta de Vigo.

De momento, Nico Williams pierde ante Lamine Yamal

Pese a ello, el 'crack' rojiblanco no pierde la sonrisa. Y tampoco la ambición. Conocida por todos es su buena relación con Lamine Yamal, forjada desde que el barcelonista comenzó a acudir a la selección española. Allí se convirtieron en buenos amigos. Casi inseparables. Pero entre bromas y vaciles, también compiten. Ha sido el propio Nico Williams el que ha desvelado la apuesta que han pactado, en la que de momento va ganando el barcelonista.

“Siempre hablamos y normalmente nos picamos, somos amigos. Tenemos una apuesta ahora sobre quién va a meter más goles, cuenta todo hasta final de temporada, Mundial y todo”, señaló en el programa 'Masterclass’ de DAZN el extremo rojiblanco, que suma tres dianas en La Liga por las ocho de su 'rival', dos de ellas en la Champions. Sin embargo, no quiso aclarar que hay en juego entre ambos: “No se dice, ya lo verá la gente”.

Lo que sí elogió el navarro es un gesto técnico del azulgrana que le suele dar un gran resultado ante las metas rivales. "Es algo que Lamine hace bien, la mete al segundo palo tocadita”, explicó sobre el jugador del Barça, que soñaba con que el rojiblanco hubiese aterrizado el pasado verano en el Camp Nou. Un posible fichaje sobre el que corrieron rías de tinta y que quedó finalmente descartado con su renovación hasta 2035.

Elogios a Mbappé

Pero, aunque barre "siempre para casa" y en ella se encuentra Lamine Yamal, Nico Williams no escondió el espectacular nivel que estña ofreciendo Kylian Mbappé en el Real Madrid, descubriéndose ante la facilidad del francés para ver portería y tomándolo como ejemplo. "Es 'top' y lo está demostrando. Mira los números que está haciendo, mucho gol, mucho regate, esa aceleración que tiene... Me gusta mucho. No piensa. Cuando tiene la oportunidad de chutar, chuta. Es algo que hablo mucho con Lamine y con gente de la selección, delanteros y demás. Cuanto más chutas, más posibilidades tienes de meter gol. El míster Valverde también lo dice. A Kylian le das medio centímetro y chuta”, sentenció sobre el madridista.