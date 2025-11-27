Nico Williams, sobre Lamine Yamal: "Tiene un talento increíble pero sabe que yo soy su padre"

El jugador del Athletic Club, en tono de broma, habló de su compañero en la selección, de su posible fichaje por el Barcelona y la decisión de continuar en el conjunto de Ernesto Valverde, además de sus sensaciones con 'La Roja' de cara al Mundial

El futuro de Nico Williams fue uno de los temas que más noticias tuvo durante el pasado mercado de fichajes. La incógnita en torno a su presencia en el Athletic y su posible llegada al Barcelona ocuparon portadas durante diferentes días del verano. No obstante, el jugador decidió renovar por el conjunto de Ernesto Valverde. Meses después, el extremo ha hablado sobre la decisión importante que tomó, además de valorar otros temas como la presencia de España en el Mundial, y el hecho de ser favoritos, y dejar un 'dardo' en tono de broma a Lamine Yamal.

Nico Williams aclara su decisión de rechazar al Barcelona

En este sentido, Nico Williams dejó en primer lugar, en una entrevista con GQ Hype, un dardo en tono de broma a Lamine Yamal: “Tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre”. Por otro lado, el jugador del Athletic habló de sus sentimientos por el equipo de Ernesto Valverde: “El Athletic y Bilbao lo son todo para mí. Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema”.

Por otra parte, Nico Williams analizó sus sensaciones tras rechazar al Barcelona en el pasado mercado de fichajes y su decisión de continuar en el Athletic: “Siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Soy muy familiar y muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Me gusta escuchar a mi hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño”.

Nico Williams valora las opciones de España en el Mundial

Por último, Nico Williams valoró las opciones que tiene España de ganar el próximo Mundial de 2026, con el combinado dirigido por Luis de la Fuente: “Creemos mucho en el trabajo del equipo, vamos todos a una con lo que pide el seleccionador y vamos a preparar lo mejor posible el Mundial, pero no nos gusta compararnos. Hay muchas selecciones que pueden ganar el Mundial y es bueno que nos nombren como una de las favoritas, pero sabemos que las encuestas no ganan mundiales y que hay que ganarlo en el campo”.

De esta manera, cabe recordar que Nico Williams ha tenido que ser baja en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente por sus problemas pubalgias, por lo que su última participación con la selección española fue el pasado mes de septiembre. El extremo del Athletic participó en las victorias de 'La Roja' contra Bulgaria y Turquía, con importantes resultados que acabaron en 0-3 y 0-6. Tras dejar cerrada matemáticamente su participación en el Mundial, el jugador de 23 años espera estar disponible para la siguiente lista de España.