Valverde, realista en la lucha por Europa con Espanyol, Betis y Celta: "Hay que mirar con un ojo hacia adelante y con un ojo hacia detrás"

El técnico del Athletic Club se mostró disgustado por la derrota ante el Espanyol que no le permite recortar distancias con los equipos de arriba y alejarse de sus perseguidores, y tiene muy claras las cuentas: "Nuestra segunda vuelta tiene que ser mejor si queremos optar a eso"

El Athletic Club no pudo despedir el año con victoria en San Mamés, los hombres de Ernesto Valverde cayeron derrotados ante un Espanyol que sigue en una gran dinámica, afianzándose en la quinta posición de la tabla y cada vez más cerca del cuarto clasificado, el Villarreal. En cambio, el Athletic Club ve frustrada su opción de haber adelantado al Celta, séptimo clasificado, y mantener la distancia con el Betis, que ahora se aleja hasta los cinco puntos.

Por todo ello, la sensación anoche en San Mamés era de una gran oportunidad perdida. "La verdad es que para nosotros es una derrota dura por lo que supone, porque además nos deja lejos de esas posiciones en las que queremos estar, pero bueno, tenemos mucha Liga por delante", explicaba un resignado Valverde en rueda de prensa.

También lamentó el 'Txingurri' la falta de eficacia de cara a la portería rival, algo que está lastrando al equipo desde que comenzó la temporada. "Lo que tenemos que hacer es generar mejores situaciones para marcar. Ansiedad tenemos todos cuando al final muchas veces es el estado de ánimo en el que estás. El Espanyol está en un estado de ánimo positivo y te saca un partido adelante en el que nosotros hemos tenido más opciones de ganar pero esas cosas pasan. De lo que se trata es de insistir y de que las ocasiones que tengas sean mejores. Para eso hace falta fútbol y eso es lo que intentamos buscar: tener juego para poder llegar y luego atreverte a terminar. Es verdad que si tienes una ocasión tienes que tener un poco de sangre fría, pero eso lo sabe cualquier delantero".

En cuanto a la situación del equipo en la clasificación y las opciones de volver a repetir puestos de competición europea, Valverde ha sido sincero: "Hay que mirar con un ojo hacia adelante y con un ojo hacia detrás. Está claro que el próximo partido es nuestro último de la primera vuelta. Solo podemos llegar a 26, es una media de 52 y con 52 es complicado. Nuestra segunda vuelta tiene que ser mejor si queremos optar a eso. Ahora mismo se ha creado un hueco entre nosotros y el Celta, el Betis y el Espanyol, un hueco que no hemos podido cerrar con este partido, todo lo contrario. Sin embargo, hay un hueco por detrás con equipos que estamos todos en el mismo bloque, y cualquier resultado te manda un poco para adelante o un poco para atrás. Ahora mismo estamos jodidos porque hemos perdido, pero queda mucho y tenemos que darle mucha importancia a cada partido, porque es lo que te dice exactamente dónde estás. Ahora mismo no estamos donde queremos estar; queremos estar mejor y para eso tenemos que jugar mejor y hacerlo mejor".

Valverde hace balance del 2025 y pide deseos para 2026

Ernesto Valverde también hizo balance del año natural que pronto nos deja. "Es verdad que ha sido un año bueno, estamos jugando la Champions, esa es la realidad, pero también es verdad que en este inicio de esta media temporada no estamos consiguiendo los resultados que queremos. Estamos perdiendo demasiados partidos, comparados los números del año pasado a los de este año, no son parecidos, son peores los de este año. El año pasado estuvimos a nuestro máximo nivel y este año no estamos ni de lejos como el año anterior. Es verdad que hemos tenido problemas diversos, lesiones de largo recorrido y otros de menos, cosas que suelen suceder, pero a nosotros nos están afectando un poco más", ha analizado.

Y por último, pidio al nuevo año que las cosas mejores deportivamente: "También es verdad que nosotros tenemos que tener más respuesta a eso y, vuelvo a decir, en cuanto al empuje del equipo, eso no hace falta pedir nada, porque eso ya nosotros lo tenemos que poner. Nos hace falta un poco más de acierto, pero también lo tenemos que poner nosotros. En el fondo, todo lo que pida fuera me lo tengo que pedir a mí mismo y a los jugadores, así que ya nos lo pediremos".