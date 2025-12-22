Athletic Club - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo que cierra la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Espanyol

Podréis seguir la mejor previa del duelo y el minuto a minuto en ESTADIO Deportivo

San Mamés ya se viste de gala para recibir a Athletic y Espanyol. Los rojiblancos buscan sumar en casa y acercarse a la zona europea, mientras que los pericos vienen en racha : cuatro victorias consecutivas y con la quinta plaza de LaLiga en el bolsillo , dos puntos por encima del Betis. El ambiente promete tensión y emoción.

El Athletic Club se sitúa séptimo en LaLiga con 23 puntos y muestra solidez en casa habiendo sumado 16 puntos en nueve partidos. En sus últimos cinco encuentros ha logrado dos victorias y ha sufrido tres derrotas. Por su parte, el Espanyol ocupa la quinta posición con 30 puntos, destacando como visitante con 11 puntos en siete desplazamientos, además de acumular cuatro victorias consecutivas y no haber encajado goles en sus últimos tres partidos.

En los enfrentamientos entre Athletic y Espanyol, los rojiblancos suman 88 victorias, mientras que los pericos han ganado en 69 ocasiones y se han registrado 42 empates. En los últimos encuentros, el Espanyol buscará romper la mala racha fuera de casa y cerrar el año instalado en la zona europea.

El Espanyol afronta este martes una de las pruebas más exigentes de lo que va de temporada. El conjunto blanquiazul despide el año 2025 en San Mamés, un escenario de máxima dificultad, pero también idóneo para confirmar que su excelente dinámica no es fruto de la casualidad. Los pericos visitan al Athletic Club con la ambición de sumar su quinta victoria consecutiva y marcharse al parón navideño instalados en plena zona europea.

Tras derrotar en las últimas semanas a Sevilla, Celta, Rayo Vallecano y Getafe, el equipo dirigido por Manolo González atraviesa un momento de confianza total. Un nuevo triunfo en Bilbao reforzaría seriamente el discurso europeo y dejaría la permanencia prácticamente encarrilada, el gran objetivo inicial del curso.

San Mamés, una fortaleza que pone a prueba la racha perica

El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, enfrenta a dos equipos con aspiraciones continentales. El Athletic Club, séptimo con 23 puntos, necesita reaccionar tras una racha irregular en la que ha alternado victorias y derrotas. Los de Ernesto Valverde vienen de caer en Balaídos ante el Celta y saben que un nuevo tropiezo podría alejarlos de la lucha por Europa.

Eso sí, los bilbaínos se hacen fuertes en casa. En San Mamés han sumado 16 puntos en nueve partidos, un rendimiento notable que confirma el empuje de su afición. El balance histórico ante el Espanyol también sonríe ligeramente al Athletic, aunque los precedentes poco importan ante el estado de forma actual de los catalanes.

El Espanyol, lanzado y sin complejos fuera de casa

Con 30 puntos y una cómoda quinta plaza, el Espanyol está firmando una temporada muy por encima de las previsiones iniciales. El triunfo ante el Getafe en la última jornada consolidó una racha que ya alcanza las cuatro victorias seguidas, además de abrir un colchón de cinco puntos sobre el Real Betis, su perseguidor inmediato.

Lejos del RCDE Stadium, los blanquiazules también han mostrado personalidad: 11 puntos en siete desplazamientos, un dato que respalda su solidez como visitante y refuerza la idea de que el equipo compite en cualquier escenario.

Las bajas marcan el planteamiento de ambos técnicos

En el Athletic, la principal noticia positiva es el regreso de Robert Navarro, recuperado de una lesión de tobillo que le ha tenido fuera varias semanas. Sin embargo, Valverde no podrá contar con Dani Vivian, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con otros defensores importantes como Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, ambos lesionados. Las ausencias obligan al técnico rojiblanco a recomponer la zaga y dar protagonismo a jugadores del filial.

En el Espanyol, Manolo González confirmó que Javi Puado no estará disponible, al igual que Ramon Terrats y Pickel, este último concentrado con su selección. La buena noticia es el regreso de Dolan, tras cumplir sanción, lo que permite al técnico alinear prácticamente su once de gala.

Un equipo sólido y con dudas solo en ataque

La defensa es uno de los grandes pilares del Espanyol actual. Los pericos acumulan tres partidos consecutivos sin encajar, una racha que explica buena parte de su éxito reciente. En el centro del campo no se esperan cambios, aunque jugadores como Pol Lozano, Omar o Pere Milla están apercibidos y podrían perderse el próximo derbi ante el Barça si ven amarilla.

La principal incógnita está en la delantera. Tras apostar por dos nueves en Getafe, Manolo podría reforzar hoy la medular y salir con un único delantero. No se descarta la presencia de Kike García, un futbolista con historial goleador frente al Athletic.

Valverde alerta del momento perico

Ernesto Valverde no ocultó su respeto hacia el rival en la previa: “El Espanyol está en una dinámica muy positiva. Son quintos y nos sacan siete puntos. Tenemos que intentar reducir esa distancia”, afirmó el técnico rojiblanco.

San Mamés dictará sentencia. Para el Espanyol, puntuar sería la mejor manera de cerrar un año inolvidable y cargar de optimismo el inicio de 2026.