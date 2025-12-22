Athletic Club - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Athletic Club busca la victoria para entrar en puestos europeos, mientras que el Espanyol quiere afianzarse en la quinta plaza y sumar su quinta victoria consecutiva

El partido que cierra la jornada decimoséptima enfrentará al Athletic Club y al Espanyol en el estadio de San Mamés.

El conjunto dirigido por Valverde ocupa la séptima plaza con 23 puntos. En sus últimos cinco encuentros ha logrado dos victorias y tres derrotas, incluyendo la reciente derrota ante el Celta de Vigo en Balaídos, en un partido complicado y muy disputado. Como local, el Athletic ha sumado 16 puntos en nueve partidos, mostrando un rendimiento sólido frente a su afición, y el balance histórico frente al Espanyol favorece ligeramente a los bilbaínos: 88 victorias del Athletic, 42 empates y 69 victorias del Espanyol.

Por su parte, el Espanyol, bajo la dirección de Manolo González, es quinto con 30 puntos. La pasada jornada venció al Getafe, sumando así cuatro victorias consecutivas. Actualmente cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, el Real Betis. Los catalanes están firmando una gran temporada, superando incluso sus expectativas, y como visitantes han conseguido 11 puntos en siete desplazamientos, un dato que refleja su solidez fuera del RCDE Stadium.

Athletic No Iniciado - Espanyol

Athletic Club - RCD Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

Este partidazo entre el Athletic Club y el Espanyol, tendrá lugar este lunes 22 de diciembre a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés.

Athletic Club - RCD Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Athletic Club - RCD Espanyol: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este lunes entre el Athletic Club y el Espanyol, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoséptima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.