Osasuna - Alavés, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto de Alessio Lisci recibe al de Coudet en El Sadar, en un nuevo encuentro del campeonato doméstico que pondrá punto y final al 2025 para el equipo navarro y el vasco, al que lleguen ambos tras vencer en dieciseisavos de Copa del Rey

Osasuna , por un lado, llega tras caer derrotado ante el Barcelona y vencer al Levante , lo que les deja decimo séptimos en la clasificación con 15 puntos.

El Alavés , por otro lado, viene de una situación similar, ya que perdió contra el Real Madrid pero sacó los tres puntos frente a la Real Sociedad , lo que deja al conjunto de Coudet en la duodécima posición de la tabla con 18 puntos.

Estas fueron las palabras de Alessio Lisci en la previa del partido , alabando la figura de Pablo Ibáñez.

Así luce el escenario de este Osasuna - Alavés a falta de algo menos de hora y media para el comienzo del choque.

En breves instantes tendremos el once de Coudet , que podría introducir novedades con respecto al once que salió el pasado miércoles ante el Sevilla en el duelo de Copa del Rey.

Algo más de una hora para que ruede la pelota en El Sadar, con ambos equipos ya en el estadio del encuentro.

Sin sorpresas en los elegidos por parte de Coudet , que descartó a Mariano de la convocatoria por decisión técnica.

Osasuna y Alavés se ven las caras hoy a las 18:30 horas en El Sadar, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci reciben al conjunto de Coudet tras vencer al Huesca en dieciseisavos de final de Copa del Rey y clasificarse a la siguiente ronda. No obstante, el equipo navarro viene de perder contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou, por lo que intentarán llevarse los tres puntos ante su afición. El club vasco, por su parte, llega tras hacer lo propio contra el Sevilla pero de caer en Mendizorroza frente al Real Madrid.

Alessio Lisci, con las bajas de Boyomo e Iker Benito

Osasuna viene de superar al Huesca en Copa del Rey en la prórroga, por lo que Alessio Lisci hizo especial hincapié, en la rueda de prensa previa al choque contra el Alavés, en el estado físico de la plantilla: "Está bien porque ese día hubiéramos tenido que meter carga si hubiéramos entrenado. Así que ha venido bien. El reparto de cargas ha ido bien, quitando a tres o cuatro jugadores con los que nos hemos pasado por necesidades y por lo que exige la competición".

Sin embargo, Osasuna llega tras perder ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, pero venció al Levante en El Sadar, lo que les deja momentáneamente decimo séptimo en la clasificación de LaLiga EA Sports, empatados a puntos con el Girona, que sigue en descenso con 15 puntos. Por otro lado, Alessio Lisci llega con la baja confirmada de Iker Benito, por la lesión de rodilla, además de Boyomo, que se encuentra concentrado con Camerún para la disputa de la Copa África por lo que el técnico podría ofrecer variantes en su once inicial.

Coudet, tras las buenas noticias firmadas ante el Sevilla

Por su parte, Coudet llega al encuentro contra Osasuna con novedades en la convocatoria, lo que confirmó en la rueda de prensa previa al duelo de El Sadar: “Otto está bien, se ha recuperado de lo que le pasó el miércoles ante el Sevilla.

"Ahora hay tiempo para que se recupere pero al partido de Pamplona no llega”. Por otro lado, el Alavés viene de ganar al Sevilla en el partido de Copa del Rey con un gol de Carlos Vicente de penalti, lo que les da el pase a octavos a los de Coudet. Además, pese a la derrota contra el Real Madrid en Mendizorroza de LaLiga EA Sports, el conjunto vasco logró los tres puntos en su enfrentamiento ante la Real Sociedad, lo que les deja duodécimos en la tabla del campeonato doméstico, con un total de 18 puntos.